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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تبدأ بـ مصر.. وزير الجيوش الفرنسي يعلن عن جولة بالشرق الأوسط

وزير الجيوش الفرنسي
وزير الجيوش الفرنسي

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، عن بدء جولة في الشرق الأوسط، لمناقشة وبحث الأوضاع في قطاع غزة وقضايا الأمن الإقليمي في المنطقة، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال ليكورنو في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إن جولته "ستبدأ في مصر، ثم يزور بعض دول الخليج العربي، قبل أن يتوجه إلى إسرائيل، الجمعة".

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وزير جيوش فرنسي إسرائيل منذ عام 2000.

وكان لوكورنو أعلن في وقت سابق، أن القضية الإنسانية وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة "أمر أساسي جدا"، يتطلب "تدابير" من جانب الكيان الصهيوني.

وقال لوكورنو في مقابلة على قناة "أل سي إي" الإخبارية: "هذا أمر مهم.. إسرائيل دولة ديمقراطية، وما تفعله إسرائيل له تأثير علينا".

وأضاف أن "طريقة تعامل إسرائيل مع الصراع سيكون لها تأثير على البيئة الأمنية التي سيجد الشرق الأوسط نفسه فيها، في السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة".

إسرائيل وزير الجيوش الفرنسي غزة إيمانويل ماكرون الأوضاع في قطاع غزة

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