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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع عن مخرج "صوت وصورة": أشكرك على العمل المتكامل

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعها بمخرج مسلسلها الجديد “ صوت وصورة ” . 

وعلقت الفنانة حنان مطاوع : المخرج المبدع الرائع الاستثنائي محمود عبد التواب مخرج صوت وصوره، أخويا وعشرة السنين، أشكرك علي إخلاصك وتركيزك وموهبتك الكبيرة، أشكرك علي العمل المتكامل ده، مبروك إن اسمك اتكتب بجانب الكبار يا أخي الحبيب. 

وكان قد تمكن مسلسل صوت وصورة من العودة لتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد منافسة حادة مع مسلسل على باب العمارة.

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مسلسل صوت وصورة احتل المركز الأول ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر منصة watch it ، وذلك بعد طرح الحلقة 23 ، بعدما كان يتصدر المركز الأول مسلسل علي باب العمارة. 

 

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc  ومنصة watch it.

حنان مطاوع صوت وصورة صدقي صخر الفنانة حنان مطاوع محمود عبد التواب مسلسل على باب العمارة مسلسل صوت وصورة

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