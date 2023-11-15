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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد 8 أيام من تدهور حالته..رواد السوشيال ميديا يدعون بالشفاء للدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

سادت حالة من الدعاء بالشفاء للدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية الشهير والأستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، على منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إثر الإعلان عن تطورات حالته الصحية الناظر بعد 8 أيام من تدهور حالته الصحية وارتفاع ضغط دمه وحرارة جسمه، ما استدعى دخوله إلى العناية المركزة.

وشارك رواد السوشيال ميديا الدعاء للدكتور هاني الناظر بالشفاء والخروج من هذه الأزمة الصحية بسلام، وذلك بعد أن نشرت نجلا هاني الناظر، عبر صفحتها: “في الواقع هو وضعه الصحي صعب وتعبان جدا ومحتاج لدعاء كل حد، لكن صعب أرد على رسائل يوميا لأن الوضع صعب تقييمه قبل ما يمر وقت طويل من العلاج، يعني مش قبل 3 أشهر على الأقل أو أكتر عشان نقدر نقول فيه تحسُّن”.

وأضافت: “أنا بعتذر جدا جدا لكن حقيقي الموضوع صعب أوي نفسيا علينا كلنا، أنا مُقدّرة شعور كل الناس وممتنة جدا لأي حد يسأل عنُّه، شعور جميل و لفتة جميلة جدا من كل اللي بيسأل بشكل متواصل لكن هيكون صعب عليا حقيقي الرد حاليا، خصوصا أننا في أشد مراحل المرض، فقط أرجو الدعاء له لأنه في أشد الحاجة إليه”.

وقالت ابنته على صفحتها: "ربنا يعافيه يا رب.. ادعوا لبابي لأنه دخل النهارده المستشفى وتعبان جدا، كما قامت بمشاركة منشور شقيقها الدكتور محمد الذي أعلن خلاله عن خضوع والده الدكتور هاني الناظر لعملية جراحية بعد مرض شديد أصابه دون الإعلان عن تفاصيل هذا المرض".

كان الدكتور هاني الناظر شارك منشورا لابنته نجلا هاني الناظر منذ 5 سنوات، وكتب عليه شكر لابنته، التي عبرت خلاله عن الجانب الإنساني بحياة والدها، وعن تقديرها وفخرها بأبيها وبعمله الذي يقضي فيه ساعات طويلة بعيدا عن أسرته لخدمة المرضى، إذ قالت: «أنا نجلا هاني الناظر، بنت الدكتور هاني الناظر وأفتخر بدكتور الأمراض الجلدية المعروف.. حبيت بس أوصل رسالة لكل مرضاه. أولا ربنا يشفي كل مريض ويعافيكوا من أي سوء يا رب، ثانيا: حبيت بس أوضح الصورة كاملة للي مش عارف بابايا كويس، هو تعب كتير جدا علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي ومازال بيتعب، هو راجل قلبه طيب وفعلا بيحب يخدم الناس وده واضح من خلال الجهد والوقت اللي بيبذله علشان يكتب للناس علاجات على الفيس بوك مجانا».

الدكتور هاني الناظر يعلن عن إصابته بوعكة صحية

وبعد إعلانه في منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرضه لوعكة صحية شديدة، ستمنعه من الرد على المتابعين، ليكشف نجله الدكتور محمد هاني الناظر، في منشور آخر على حسابه الرسمي على «فيس بوك»، خضوع والده لعملية جراحية لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب الدكتور هاني الناظر، خلال منشور على صفحته : «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. اسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

وانهالت التعليقات من آلاف المتابعين على المنشور، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

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