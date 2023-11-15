جامعة حلوان : نعمل على تطوير الكليات الرياضية لمواكبة متطلبات العصر | قنديل : نهدف لإتاحة تعليم متميز

جامعة حلوان : خطة لتطوير الكليات الرياضية بما يتناسب مع متطلبات العصر

رئيس جامعة حلوان : نعمل علي توفير عملية تعليمية متميزة للطلاب

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تطوير البرامج الدراسية بالكليات الرياضية

تعمل جامعة حلوان على تطوير كليات التربية الرياضية، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الرياضية، للعمل على استعادة دور القطاع الرياضي الذي تهتم به الدولة بصورة كبيرة، والكشف عن الموهوبين الرياضيين وتطوير البنى التحتية، وبناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للكليات الرياضية.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدي البلد ان ذلك التطوير من اجل تحقيق جودة العملية التعليمية وتطوير مواصفات الخريجين، في ظل انتشار المسمى العالمي لأسم "علوم الرياضة"، ووجود عدد من البرامج التي تندرج تحت هذا المسمى كما في التدريب الرياضي، الإدارة الرياضية، التسويق الرياضي، التربية الرياضية للتعليم الدولي والخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك التغذية الرياضية.



وأشار إلى أنه يجب دعم القطاع الرياضي لأن جامعة حلوان وكليات التربية الرياضية فيها من أهم ما يميز الجامعة وهي من الكليات الأساسية بها، وهي المساهمة بقدر كبير في انشاء كليات التربية الرياضة على مستوى مصر، لذا يجب الاهتمام بها وإعادة السمات المميزة فيها لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في تطوير هذا القطاع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه يتم الآن السعي لتنفيذ العديد من المشروعات النموذجية للملاعب والأندية بكليات التربية الرياضية بالجامعة لتكون مجهزة علي أعلى مستوي وتخدم أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة.

ونوه الي ان الجامعة تعمل علي استكمال عملية التطوير وتوفير تجهيزات وأماكن صالحة للعملية التعليمية لتحقيق المخرجات المطلوبة ليكون القطاع الرياضي جاذب لالتحاق الطلاب ولعمل الأساتذة، تجهيز المعامل للاختبارات الإلكترونية.

ومن جهته، أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تعمل علي تطوير البرامج الدراسية و المقررات بما يواكب المرحلة الحالية، وعمل كتاب الكتروني للتعلم والتفاعلية ويكون الكتاب الجامعي مرجعا لتحقيق المستهدف وهو جودة الخريج والتجهيزات والأستاذ الجامعي، مشيرًا إلى أن من أهم أسس التغيير؛ ضرورة استمرار الابتعاث وعقد الشراكات الدولية والاطلاع على الثقافات الخارجية في عملية التغيير، المشاركة الدولية، عمل أبحاث مشتركة، تنمية القدرات بشكل مستمر.

كما أشار الي أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن انشاء ناد رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

ونوه نائب رئيس الجامعة الي دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

كما كشفت إدارة جامعة حلوان عن أنها تناقش ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين، وتوحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان مؤتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

كما أعلنت جامعة حلوان ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات الرياضية لدينا، وهي من أقدم و أعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معدا ومؤهلا لسوق العمل المحلي والدولي.