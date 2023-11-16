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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي.. وعرض رحلة يوسف في حمص غدا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

بحضور مخرج الفيلم .. عرض رحلة يوسف في حمص غدا

يعرض فيلم رحلة يوسف للمخرج جود سعيد غدا في قصر ثقافة حمص.

 

تحضيرات سرية.. طارق الشناوي يكشف الموعد الجديد لـ مهرجان الجونة السينمائي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن عودة مهرجان الجونة السينمائي في موعد جديد، مرجحا أن يكون في منتصف الشهر المقبل.

 


قبل العرض.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل زينهم لأحمد داوود وكريم قاسم

يواصل الفنان أحمد داوود خلال هذه الفترة تصوير المشاهد المتبقية لمسلسله الجديد زينهم والذي من المفترض أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة عبر قناة on tv ومنصة Watch it.

 

شاهد.. منى عبد الغني ترفض هدايا عيد ميلادها وتطالب بدعم غزة

كشفت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني عن رفضها قبول أي هدايا في عيد ميلادها وطالبت بدعم غزة وأهالينا في فلسطين.

 

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي

دعمت الفنانة غادة عبد الرازق الفنانة بوسي بتعليق به ايموجي حب على أحدث جلسة تصوير لها والتي جاءت بعد ان أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي بعد عام من زواجهما.

احمد داوود الأخبار المحلية والعالمية الجونة السينمائي الساعات الماضية

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