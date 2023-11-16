استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر وجيبوتى فى السادسة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين اللقاء فرقًا أمنية لتأمين المباراة، ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتعمل الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية على تأمين طاقم التحكيم المكون من الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

واستقر البرتغإلى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

والتقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي. وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.