عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم

صدى البلد

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر وجيبوتى فى السادسة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية المكلفة بتأمين اللقاء فرقًا أمنية لتأمين المباراة، ودخول الجماهير وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتعمل الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية على تأمين طاقم التحكيم المكون من الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

 واستقر البرتغإلى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

والتقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي. وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

 وتنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.

استاد القاهرة الدولي استعدادات أمنية المنتخب المصري تصفيات كأس العالم رجال الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أول رد من جامعة الزقازيق بشأن واقعة النصب على طلاب كلية العلوم

الوزراء يعتمد إجراءات الإصدار الجديد من السندات اليابانية

عام ينتهي بأزماته.. مفاجأة جديدة حول موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي

مد العمل بقواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد بسيناء

حلم المونديال يبدأ من جيبوتي| المنتخب يقص شريط التصفيات.. وعد من محمد صلاح.. وهذه القنوات الناقلة

صحف السعودية|المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بـ اعتماد هدنة إنسانية في غزة.. إسرائيل تعاود دخول مجمع الشفاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

طفلة إندونيسية تطالب والدتها ببيع سيارتها للتبرع لفلسطين.. شاهد ردة الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ