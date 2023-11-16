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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقصف المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، اليوم الخميس، بأن قصفا إسرائيليا يستهدف مئذنة المسجد العمري الكبير التاريخي وسط مدينة غزة.

كما أفادت “صفا”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

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وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

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