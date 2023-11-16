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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي جديد يحطمه محمد صلاح في تاريخ مصر

محمد صلاح
محمد صلاح

تمكن محمد صلاح من تصدر قائمة هدافي اللاعبين المصريين كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم على مدار تاريخ مصر.

وسجل صلاح رباعية كاملة في لقاء منتخب مصر أمام منتخب جيبوتي ليرفع رصيد أهدافه إلى ١٥ هدفا كأكثر لاعب مصري تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم على مدار تاريخ مصر.

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

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