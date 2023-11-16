رئيس محلية النواب: قانون التصالح الجديد استثنائي ويحقق مكتسبات جديدة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه أتوجه بالشكر للرئيس السيسي لدعمه قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قانون التصالح الجديد قانون استثنائي .

وقال أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن قانون التصالخ يتميز بعدة مكتسبات جديدة، مؤكدا أن مناقشة مادة الإحلال والتجديد استغرقت 5 ساعات.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب: مقيدون بأطار دستوري للحفاظ على الرقعة الزراعية، والقانون الجديد يستهدف المخالفات خارج الأحيزة العمرانية.

إرضاء الناس

وأشار أحمد السجيني إلى أنه سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب.