أخبار التكنولوجيا.. التصميم النهائي لـ أوبو Reno 11 قبل إطلاقه وأول صورة لسلسلة هونر المنتظرة Honor 100

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أكدت شركة أوبو Oppo الصينية، على موعد إطلاق سلسلة Reno 11، والتي من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي في 23 نوفمبر الجاري.

المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy S23 FE الجديد من سامسونج

طرحت شركة سامسونج، نموذجها منخفض التكلفة من سلسلة S23، وتم تصميم هاتف Galaxy S23 FE باعتباره جهازا رائدا بمواصفات قوية ولكن بسعر أرخص من هواتف الفئة إس الرائدة.

ما هو الهاتف الذي يقدم قيمة أفضل؟.. مقارنة بين شاومي 14 برو وiPhone 15 Pro

تستمر صناعة الهواتف الذكية في التطور بسرعة، حيث يجلب كل إصدار جديد المزيد من التقنيات المتقدمة والميزات المبتكرة، وفي هذه المقالة، نقوم بمقارنة اثنين من أحدث الطرازات الرائدة وهم: هاتف شاومي الجديد شاومى 14 برو وiPhone 15 Pro.

تزامنا مع موسم التخفيضات العالمي البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا قوية على هواتف سامسونج الرائدة، مما يمنح المشترين فرصة رائعة لشراء الأجهزة ذو التكلفة الباهظة، بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل شاومي الجديد يقهر سامسونج وiPhone

أطلقت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Redmi Note، ذات التكلفة المتوسطة التي تقدم أفضل قيمة مقابل سعر وتتميز بالعديد من الخصائص الفريدة التي تستهدف الشباب.

تسريبات حصرية.. أول صورة لسلسلة هونر المنتظرة Honor 100

تستعد شركة هونر Honor الصينية، لإطلاق سلسلة Honor 100 في الصين يوم 23 نوفمبر.

كشفت شركة فيفو Vivo، عن أحدث إصدارات سلسلة Y، والذي يستهدف فئة المستخدمين من للشباب بسعر منافس.