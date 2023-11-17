عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكتسح الزمالك 48 -23 في الربع الثاني من قمة السلة

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تجرى الآن مباراة قمة كرة السلة، بين الأهلي والزمالك، في إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط، المقامة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتشير النتيجة إلى تقدم المارد الأحمر بنتيجة بعد انتهاء الفترة الثانية.

الأهلي سيطر على المباراة أمام الزمالك نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 22-12 بداية الفترة الثانية الزمالك يقلص الفارق مع الأهلي والتقدم مازال للأحمر بنتيجة 48 - 23.


يذكر أن فريق الأهلي لكرة السلة قد ضمن، التأهل للدور نصف النهائي، بعد انتصار فريق المرتبط تحت 18 عامًا، ذهابًا وإيابًا على نظيره الزمالك، بالإضافة لانتصار الفريق الأول لكرة السلة في الذهاب على حساب غريمه الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، بعدما نجح زعيم الثغر في إقصاء نظيره الجزيرة.

كرة السلة الأهلي والزمالك الأهلى الزمالك دوري المرتبط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول دولة عربية تدين هجوم حماس على إسرائيل | وتطالب بالإفراج عن المدنيين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

من أجل حلم اليورو.. إيطاليا تستضيف مقدونيا في تصفيات أوروبا

ذعر في مانشستر سيتي عقب إصابة هدافه العالمي قبل موقعة ليفربول

ريال مدريد يكشف حجم إصابة نجمه الشاب

بلينجهام يحقق جائزة الفتى الذهبي من توتو سبورت الإيطالية

الطريق أحمر.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انتقال أحمد فتوح للأهلي.. تفاصيل

ريمونتادا لويس دياز.. كولومبيا تتغلب على البرازيل 2/1 في تصفيات المونديال

بمشاركة ميسي.. أرجواي تضرب الأرجنتين بهدفين دون رد في تصفيات المونديال

أحدث إنجاز.. صحيفة إنجليزية تتغنى برقم محمد صلاح القياسي مع المنتخب|ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

ازاي تعرفي زوجك المدمن؟.. حسام موافي يكشف الطريقة| فيديو

كوهين وكاميرون يناقشان مصادر تمويل حماس في بريطانيا

حسام موافي لأهل فلسطين : خليكم مؤمنين بالله .. فيديو

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دور مصر مهم لإفشال مخطط إسرائيل في خلق نكبة ثانية وتدمير غزة

رد يسري جبر على منكري حساب القبر: كأنهم ماتوا وعرفوا وعادوا للحياة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: نقترب من الوصول إلى حل لإيقاف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ