الأهلي يكتسح الزمالك 48 -23 في الربع الثاني من قمة السلة

تجرى الآن مباراة قمة كرة السلة، بين الأهلي والزمالك، في إياب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط، المقامة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتشير النتيجة إلى تقدم المارد الأحمر بنتيجة بعد انتهاء الفترة الثانية.

الأهلي سيطر على المباراة أمام الزمالك نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 22-12 بداية الفترة الثانية الزمالك يقلص الفارق مع الأهلي والتقدم مازال للأحمر بنتيجة 48 - 23.



يذكر أن فريق الأهلي لكرة السلة قد ضمن، التأهل للدور نصف النهائي، بعد انتصار فريق المرتبط تحت 18 عامًا، ذهابًا وإيابًا على نظيره الزمالك، بالإضافة لانتصار الفريق الأول لكرة السلة في الذهاب على حساب غريمه الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، بعدما نجح زعيم الثغر في إقصاء نظيره الجزيرة.