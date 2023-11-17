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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إبراهيم العبادي يكشف مخطط إسرائيل بعد تهجير الفلسطينيين.. فيديو

فلسطين
فلسطين

كشف الدكتور إبراهيم العبادي، الخبير الاستراتيجي الأردني، تطورات العلاقات بين الأردن والكيان المحتل؛ بالتزامن مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

أكد الدكتور إبراهيم العبادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل لا تريد فرصة التعايش مع الدول المجاورة خاصة الأردن ومصر، مشيرا إلى أنه منذ بداية حرب غزة وإسرائيل لديها أهدافا سياسية أكثر من العسكرية.

وأشار العبادي إلى أن هدف إسرائيل تحلم بتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى، بالإضافة إلى التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، محذرا من توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين الذي يهاجمون التجمعات والاحتجاجات على أحداث غزة.

وعلق الخبير الاستراتيجي الأردني قائلا: مصر والأردن أكدتا على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين للضفة الغربية أو سيناء بمثابة إعلان الحرب، منوها أن الحديث عن حل الدولتين بدأ يتلاشى الآن بمخطط أمريكي أوروبي.

وتابع: المملكة الأردنية أعلنت عبر أيمن الصفدي وزير خارجيتها، أنه لن يكون هناك توقيع لاتفاقيات تخص المياه والطاقة مع تل أبيب بسبب أحداث قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد في العديد من الملفات، معلقا: نعتقد أن اتفاقية السلام (وادي عربة) ليست ذات أهمية الآن، بالتزامن مع بدء مخطط الصهاينة لتلاشي فلسطين.


 

إبراهيم العبادي إسرائيل تهجير قطاع غزة المحتل

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