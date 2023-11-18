إسعاد يونس تصور مسلسل "تيتا زوزو".. تفاصيل

تستعد الفنانة إسعاد يونس لتصوير دورها فى مسلسل “تيتا زوزو” والذى من المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضانى المقبل.

والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل والتى تقوم حاليا باختيار باقى أبطال العمل للبدء فى تصويره قريبا.

يعد مسلسل “تيتا زوزو” بمثابة عودة جديدة للفنانة إسعاد يونس بعد غياب عن الساحة الفنية حيث عادت الى التمثيل من خلال فيلم “200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

وكانت شاركت إسعاد يونس فى مسلسل “كامل العدد” العام الماضى والذى عرض فى رمضان وقامت ببطولته دينا الشربينى وشريف سلامة.

إسعاد يونس

وكان آخر ظهور للفنانة إسعاد يونس من خلال حضورها الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وقالت الفنانة إسعاد يونس اللى بنعيشه انهاردة من احتفالات نصر أكتوبر مستمرة للأبد، ثم استرجعت ذكرياتها قائلة: إنها مازالت تتذكر وقت سماعها للبيان العسكرى الذى قلب الدنيا ورج مصر كلها.

معلقة: أنا كنت فى الوقت ده مرمطون الإذاعة وكل الغرف كان فيها الناس بتشتغل وكان هناك زخم كبير فى الشغل فى اللحظة دى لأنهم كانوا منتظرين حلم الانتصار الجيش والشعب زى العاشق والمعشوق فاستحالة إنهم يصدقوا إن فيه يأس ممكن يحصل".

واختتمت إسعاد يونس حديثها ، معلقة: عايزة أوجه رسالة وهى أن الجيل الجديد محتاج يشوف تفاصيل النصر الذى بنعيشها منذ سنوات طويلة ، وهتفضل مستمرة.