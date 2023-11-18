التقديرات في الجامعات تتيح فرص عمل مميزة ورواتب أعلى بسوق العمل

تعتبر التقديرات الجامعية أحد المعايير المهمة التي يستخدمها أصحاب العمل لتقييم الخريجين واختيارهم في سوق العمل فالحصول على تقديرات عالية يمكن أن يعزز فرص الخريجين في الحصول على فرص وظيفية مرموقة ورواتب أعلى.

وقال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، أن التقديرات الجامعية في العلامات والتقييمات التي يتم منحها للطلاب في نهاية كل مقرر دراسي أو في نهاية الدراسة الجامعية بشكل عام ، وتلعب هذه التقديرات دورًا هامًا في سوق العمل، حيث يتطلب معظم أصحاب العمل الاطلاع على تقديرات الطلاب كجزء من عملية التوظيف.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي لـ صدي البلد ، أن الحصول على تقديرات جيدة في الجامعة ليس مجرد مسألة حصول على درجات عالية، بل يتطلب أيضًا العمل الجاد والمثابرة والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوى إلي الاستعداد جيدًا للدروس والمحاضرات والمشاركة الفعّالة في النقاشات الأكاديمية ،وقد يتطلب ذلك قراءة إضافية وإعداد للمواد الدراسية قبل الدروس والتأكد من فهم المفاهيم الأساسية.

وأكد الغرباوى ،ضرورة التركيز على العمل الجماعي لتعزيز فرص حصولهم على تقديرات جيدة من خلال المشاركة في العمل الجماعي مع زملائهم في الدراسة ،فالتعاون والتفاعل مع الآخرين يعزز الفهم ويساعد على تحقيق نتائج أفضل.

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، على تنيظم الوقت موضحاً ،أنه من المهم أن يقوم الطلاب بتنظيم وقتهم بشكل جيد لضمان تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية في الوقت المحدد ،بالاضافة إلي استخدام جداول زمنية وتحديد أولويات العمل لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح.

وتابع الدكتور يوسف الغرباوي ، أن كافة الكليات في الجامعات المصرية لديهم مرشدين اكادميين واساتذه الجامعات لم تتاخر على إي طالب في إي وقت ، لذلك في حالة وجود صعوبات أو استفسارات، ينبغي على الطلاب طلب المساعدة من الأساتذة أو زملائهم في الدراسة ،فالتوجيه والدعم المناسب يمكن أن يساعد في تجاوز التحديات وتحقيق أداء أفضل بالإضافة إلى أهمية التقديرات في مجال العمل، فإنها تعكس أيضًا الجهود والمهارات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية قد تكون التقديرات الجيدة مؤشرًا على الالتزام والتفاني والقدرة على العمل بشكل مستقل وفريق وبالتالي، فإنها تزيد من فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل مميزة ورواتب أعلى في سوق العمل.