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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انتهاء أزمة الدولار قريبا.. احمد موسى: ثقة كبيرة من المستثمرين بمصر واقتصادها

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بتفقد مجموعة من المصانع في مدينة العبور والعاشر من رمضان .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 95% من المصانع التي زارها رئيس الوزراء اليوم استثمار أجنبي مباشر وهذه رسالة ثقة في مصر والاقتصاد المصري".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  رئيس  الوزراء أكد أن أزمة  الدولار والعملة سوف تنتهي قريبا في مصر ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة في مصر  وزيادة حجم الاستثمارات في مصر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المستثمر الأجنبي لن يضخ مئات الملايين من الدولارات في مصر إلا ويكون لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري ".

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