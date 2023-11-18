انتهاء أزمة الدولار قريبا.. احمد موسى: ثقة كبيرة من المستثمرين بمصر واقتصادها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قام بتفقد مجموعة من المصانع في مدينة العبور والعاشر من رمضان .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 95% من المصانع التي زارها رئيس الوزراء اليوم استثمار أجنبي مباشر وهذه رسالة ثقة في مصر والاقتصاد المصري".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء أكد أن أزمة الدولار والعملة سوف تنتهي قريبا في مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة في مصر وزيادة حجم الاستثمارات في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المستثمر الأجنبي لن يضخ مئات الملايين من الدولارات في مصر إلا ويكون لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري ".