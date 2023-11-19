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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت حظك اليوم الأحد 2023/11/19.. خذوا بعض الوقت وتأملوا

برج الحوت
برج الحوت

مواليد برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) يمتلكون شخصية حالمة ويتميز هؤلاء الأشخاص بالرومانسية الشديدة والاهتمام الكبير بالمظهر.

نستعرض لكم توقعات برج الحوت اليوم الأحد19 نوفمبر على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد19 نوفمبر2023:

قد تشعرين ببعض التقلبات الجوية اليوم، لكن ذهنكِ يحلق عالياً. يمكن أن تستمر الأفكار في الظهور في رأسكِ، وترسلكِ إلى رحلات خيالية تثير إبداعكِ. يعد هذا يوماً رائعاً لقراءة أو مشاهدة الأفلام الوثائقية أو تغذية عقلكِ بطريقة أخرى، كل ما تتعلمينه يمكن أن يكون ذا فائدة عملية كبيرة لكِ لاحقاً.

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برج الحوت 19-11-2023 على الصعيد المهني

دعي نفسكِ تحلم، ابحثي عن حل مبتكر للمشاكل التي تواجهيها حالياً. الأساليب القديمة ستنتج نفس النتائج القديمة. الآن هو الوقت المناسب لاحتضان شيء جديد. النظر إلى الصورة الأكبر سيساعدكِ على إكمال مهمتكِ.

برج الحوت 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

أنتِ تعرفين قوة الكلمات، وتفهمين أيضاً بعمق أكبر قوة المشاعر الهائلة. ستكون لديكِ الفرصة للزواج من هاتين القوتين. إذا كان لديكِ ما تقولينه لشخص عزيز عليكِ، فاختاري كلماتكِ بحكمة، ولكن استخدمي أيضاً قوة مشاعركِ لنقل رسالتكِ الخاصة - وبهذه الطريقة لا يمكن لشريككِ (الحالي أو المحتمل) أن يفشل في فهمكِ.

برج الحوت 19-11-2023 على الصعيد الصحي

حققي أقصى استفادة من الجانب الحالي من خلال البقاء منفتحةً على أصدقائكِ. ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلة في التواصل، لذا لا تنسي أن تفكري قبل أن تتحدثي. يعد التواصل أمراً أساسياً خلال هذا العبور، لذا من المهم معرفة ما تشعرين به تجاه مسألة معينة قبل أن تختاري التحدث عنها علناً. خذي بعض الوقت لنفسكِ وتأملي، ولكن هذا يناسبكِ. تعتبر دروس اليوجا الافتراضية مفيدة دائماً للجسم والعقل.

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