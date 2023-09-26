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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت| حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.. تجنب الأطعمة الدسمة

برج الحوت
برج الحوت

 

 

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

الحوت اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023


مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أن لديه مشاعر حساسة رومانسية، ويتعامل مع الأمور التي لديه خيال جارف، ولديه العاطفة عالية بشكل لا يصدق ،ويملك جاذبية عالية تجعله يتعرف على أصدقاء جدد بشكل سريع.


برج الحوت حظك اليوم مهنيا

عليك أن تقتنص الفرص التي أمامك، ولا تتردد في الحصول عليها، فهى قادرة على نقلك لمكانة أخرى، بعيد عن العمل الذى تكون عالق به، لتشعر بمزيد من السعادة.


برج الحوت اليوم ماليا

برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.


برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

احتوى شريك الحياة، ولا تغضب منه وكن صبوراً ، فلا تلومه طوال الوقت، ولا تترك سوء الفهم يتحكم فيك، وكن حنون معه.


برج الحوت حظك اليوم صحيا

حاول أن تتجنب الأطعمة السريعة وأبتعد عن الطعام المقلى والحلويات، وتناول طعام متوازن، وأشرب الماء طوال اليوم، ومارس رياضة خفيفة يومين في الأسبوع.


برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

لا تنظر خلفك لأى حدث مضى وأنتهى، وركز في مستقبل عملك، وكن واعى لما يحدث حولك، وأحفظ سرك ولا تعطيه لأحد، عندها لا تلوم غير نفسك في فعل ذلك.

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