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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث المواطن بشكل مستمر عن حالة الطقس، وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، ومن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن اعتبارًا من اليوم  الأحد، مما أثار تساؤلات حول ضرب عاصفة التنين لمصر الأيام المقبلة؟.

عاصفة التنين 

ما حقيقة وصول عاصفة التنين لمصر ؟

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن عاصفة التنين لن تضرب البلاد الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات إعلامية: لن تضرب مصر، عاصفة التنين كانت حالة جوية قديمة في 12 مارس 2020 وانتهت، وكان يصاحبها تأثيراتها المختلفة على محافظات الجمهورية مع الظواهر الجوية التابعة لها، لن تضرب البلاد مجددًا، موضحة: نتأثر بحالات جوية جديدة تختلف شدتها من سنة للتانية، ليست بقوة عاصفة التنين.

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عاصفة التنين

وأكدت غانم، أن البلاد ستشهد اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق بشكل كبير ومنخفض سطحي على البحر المتوسط يعملان على حالة من التقلبات الجوية.

وواصلت غانم: لابد من وجود تساقط أمطار من محافظة للتانية مع فرص لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد وشمال الصعيد وتمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية محافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وقد تصل لحد السيول وقد تصل إلى شمال سيناء.

عاصفة التنين 

منخفض التنين

واستكملت “غانم”، أن فرص سقوط الأمطار تكون متوسطة على بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، من متوسطة إلى رعدية وتمتد من القاهرة الكبرى ومدن القناة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج السويس ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أمطارًا متفاوتة الشدة تختلف من محافظة إلى أخرى وأكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار تكون محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

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