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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عنها المركز في فبراير الماضي.


وتضم القائمة القصيرة مرتبة ترتيبًا أبجديًا؛ وهم:
- انتصار عبد المنعم  عن رواية أجنحة ليست للطيران
- رضا سلام  عن رواية هل تصدقون ما حدث؟!
- صفاء عبد المنعم  عن رواية جدو نعيم
- عبد العزيز دياب عن رواية كائنات ورقية
- مصطفى السيد الششتاوي عن رواية مغامرون في جبل الكنوز
- هاني قدري عن رواية  متلازمة أمل
وأكد ناصف أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف القائمة القصيرة رواية اليافعين رواية أجنحة ليست للطيران

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