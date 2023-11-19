أخبارالتكنولوجيا..سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE..هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
رئيس شركة جوجل يحذر مستخدمي أندرويد: هذا الإجراء محمل بالبرامج الضارة
أوضح ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل Google، أن شركته تعمل بشكل فعال على حماية مستخدمي هواتف أندرويد من الفيروسات والبرامج الضارة التي قد تعريض أمنهم للخطر.
سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT 5 Neo SE
كشفت شركة ريلمي الصينية، عن هاتفها الجديد Realme GT 5 Neo SE، الذي يتميز بتصميم رياضي أنيق، ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، حيث يستهدف الشباب في المقام الأول، لما يقدمه من أداء مقابل سعر مقبول.
آيفون الغلابة.. موبايل تكنو Spark Go 2024 بنفس التصميم وسعر رخيص
كشفت شركة تكنو Tecno، عن هاتف ذكي جديد ذو الميزانية المحدودة تطلق عليه اسم Tecno Spark Go 2024، والذي يتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون وبسعر منخفض للغاية.
عرض البلاك فرايدي.. خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات
تزامنا مع موسم التخفيضات العالمي البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا قوية على هواتف سامسونج الرائدة، مما يمنح المشترين فرصة رائعة لشراء الأجهزة ذو التكلفة الباهظة، بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
قبل إطلاقها.. هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100
فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق رسميا لتلقي طلبت المساخدمين لحجز إصدارات سلسلة هواتفها Honor 100، في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها.