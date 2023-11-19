المشاط: «نوفِّي» سعت لإيجاد تمويل مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري

صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» سعت إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني، وقد تم تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة؛ من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.

وأوضحت أنه تم تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، والاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي:

- التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)

- إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل" (CROWN).

جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، المقامة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وبحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوهت بأنه تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات، ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ".

وواصلت كلمتها: أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوى وتعيين استشاريين للانتهاء من ذلك.

وفيما يخص محور المياه، فإنه: يرتكز علي مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف).

بنك التنمية الإفريقي

وأوضحت أنه وفي هذا الصدد، وفر بنك التنمية الإفريقي، الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوى الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي ، و"مرفق المياه الأفريقي".

كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الأفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، كما دبَّر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوى لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.