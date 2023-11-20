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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات| أسعار سيات ومازدا 3 ببورسعيد

شاهد| بورصة المحافظات|
شاهد| بورصة المحافظات| أسعار سيات ومازدا 3 بمحافظة بورسعيد

تختلف طرازات السيارات المعروضة بـ أسواق السيارات المستعملة داخل المحافظات، حيث ينتشر بداخل كل محافظة إصدارات معينة من السيارات تختلف عن غيرها من السيارات المتواجدة بالمحافظات الأخرى ، حيث يقوم أصحاب المحافظات المختلفة بشراء السيارات التي تتناسب مع تضاريس وطبيعة طرق محفظاتهم .

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-يوضح خبير السيارات ايمن يوسف غياض أسعار 5 سيارات بمحافظة بورسعيد :


1 - هيونداي النترا HD موديل 2020 :

تستمد سيارة هيونداي النترا HD موديل 2020 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 121 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر ، وسرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

هيونداي النترا HD موديل 2020 


تباع سيارة هيونداي النترا HD موديل 2020 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بورسعيد بسعر 680 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة .

2- مازدا 3 موديل 2017 :

تخرج سيارة مازدا 3 موديل 2017 قوة تصل الي 103 حصان، وعزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة ، ويصل سعه خزا وقودها الي 51 لتر .

مازدا 3 موديل 2017 

يبلغ سعر سيارة مازدا 3 موديل 2017 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بورسعيد 690 الف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- تويوتا كورولا موديل 2015 :

تصل سرعة سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 القصوى الي 189 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وقوة 121 حصان، وتمتلك محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

تويوتا كورولا موديل 2015 

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بورسعيد بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- فيات تيبو موديل 2022 :

عزم دوران سيارة  فيات تيبو موديل 2022 يصل الي 152 نيوتن/متر، وتخرج قوة 110 حصان، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومدعوم بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى الي 192 كم/ساعة .

 فيات تيبو موديل 2022

تتواجد سيارة  فيات تيبو موديل 2022 داخل سوق المستعمل بمحافظة بورسعيد بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- بي ام دبليو 320 موديل 2015:


تتسارع سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2015 من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وقوة 184 حصان، وبها محرك سعه 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بي ام دبليو 320 موديل 2015

تأتي سيارة بي ام دبليو 320 موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل بمحافظة بورسعيد بسعر مليون و 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

هيونداي النترا HD النترا HD موديل 2020 مازدا 3 3 موديل 2017 تويوتا كورولا كورولا موديل 2015 فيات تيبو تيبو موديل 2022

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