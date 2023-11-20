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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رصف طريق نفق أبو الريش- العصلوجي في الزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي، وذلك لدفع عجلة العمل به وتذليل أي عقبات امام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

 

أضاف محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق بنطاق المحافظة باجمالي اطوال 41.5 كم وبتكلفة 177 مليون جنية و780 ألف جنيه للوصول الي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح.

 

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أكد المحافظ أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ,مطالباً الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

و‏من جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة طريق نفق أبو الريش / المعهد الديني / العصلوجي بمدينة الزقازيق بطول 4 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه حيث شملت الاعمال الانتهاء من كشط طبقات الأسفلت القديمة بطول 350 متر بجانب أعمال تكسير طبقات الاسفلت المعيبة بالطريق علي مسافة 285 متر تمهيدا لوضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في اعمال الرصف وتهيئة الطريق امام حركة السيارات والمارة باعتباره أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة القاهرة.

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