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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبدالمنعم يكشف أهمية دور الثقافة في الحملات الانتخابية

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

 

قامت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بتنفيذ الحملة الدعائية للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إقامتها الشهر القادم.


 و الإنتخابات الرئاسية أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني تحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.


ومن جانبه أكد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية على أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في المجتمع المدني ، مؤكدًا على حرص الوزارة على تحفيز الوعي الإنتخابي لدى الجماهير.


وكانت الإدارة المركزية للشئون الفنية قد إحتفلت بمرور 50 عاما على إنتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المحاسب عمرو البسيوني وتحت رعاية معالي الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

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وترأس وزير الشؤون الخارجية بفنزويلا إيڤان جيل،خلال الأيام الماضية إحتفالية وضع إكليل من الزهور أمام تمثال المحرر سيمون بوليفار المتواجد بالقاهرة بصحبة الفنان تامر عبدالمنعم ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

بدأ النشاط بعزف النشيد الوطني لجمهورية فينزويلا البوليفارية "Gloria al Bravo Pueblo" تلاه نغمات "Mi Patria" نظيرتها من الدولة الإفريقية ، و تم تخصيص دقيقة صمت على روح ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ارتكبتها دولة إسرائيل.

 

الفنان تامر عبد المنعم الانتخابات الرئاسية الثقافه دكتور نيفين الكيلانى اخبار تامر عبد المنعم

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