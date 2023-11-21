سيارة الرئيس الصيني تثير إعجاب نظيره الأمريكي جو بايدن| تعرف عليها

زار الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، واصطحب معه سيارته الرئاسية الخاصة ، حيث استقلها خلال توجهه للاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

سيارة الرئيس الصيني التي إثارة إعجاب الرئيس جو بايدن

واغتنم رئيس الولايات المتحدة الفرصة لرؤية السيارة هونشي L5 الصينية التي يستقلها الرئيس الصيني ، وذلك عقب نهاية اللقاء بينهما ، وبعدها ابدي جو بايدن إعجابه بالسيارة هونشي التي تنتمي لفئة السيارات السيدان الطويلة قائلا :" المركبة الجميلة "، وبعدها القي الرئيس الأمريكي جو بادين نظرة سريعة علي مقصورة السيارة هونشي الصينية .

سيارة الرئيس الصيني التي إثارة إعجاب الرئيس جو بايدن

وتابع بايدن قائلاً " إن سيارة Hongqi L5 تشبه سيارته الكاديلاك الخاصة، المعروفة باسم الوحش"، إما بالنسبة الي سيارة الرئيس الأمريكي فهي من طراز كاديلاك ويتم تشغيلها بواسطة الديزل، بينما السيارة هونشي L5 الصينية الرئاسية تحتوي علي محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو .

سيارة الرئيس الصيني التي إثارة إعجاب الرئيس جو بايدن



جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهتم بالسيارات ويمتلك سيارة كورفيت موديل 1967، وفي معرض ديترويت للسيارات العام الماضي تم تصوير جو بايدن خلف عجلة قيادة سيارة كورفيت C8 Z06.