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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال جلسة البرلمان.. نائب يهدي رئيس الوزراء الشال الفلسطيني

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري ورئيس الوزراء

قام النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بتقديم “الشال الفلسطيني” لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة البرلمان المنعقدة.

 

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب،  أنه نتابع كافة المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر.

 

وقال عاطف مغاوري، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس النواب، بوجود رئيس الوزراء، أنه نطالب الحكومة بان تطلعنا على الإجراءات، التي ستتتخذها لحماية الأمن القومي المصري من خطر التهجير القسري للفلسطينين لسيناء.

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وتابع النائب عاطف مغاوري، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استطاعت القضاء على الإرهاب الذي كان موجود في سيناء، ومؤكدا أن الإرهاب الذي كان موجود كان بتخطيط من إسرائيل.

 

النائب عاطف مغاوري الشال الفلسطيني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العدوان الإسرائيلي

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