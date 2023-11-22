وفاة إمام مسجد في حادث سير بأسوان.. اعرف التفاصيل 

لفظ إمام مسجد والمسئول عن الدعوة الإلكترونية بإدارة أوقاف كلابشة التابعة لمديرية أوقاف أسوان أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه لحادث سير، بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بكوم أمبو اخطار بمصرع أمام مسجد نتيجة تعرضه لحادث اصطدام بسيارة، وذلك تحديداً عقب أداءه لصلاة الفجر.

وفاة

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله بعد موافقة جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الحادث والوصول إلى الأسباب وراءه.

ومن ناحيته توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ مصطفى عيد محمد عبد العظيم(رحمه الله) إمام وخطيب المسجد العتيق التابع لإدارة أوقاف كلابشة بمديرية أوقاف أسوان، والذي وافته المنية عقب صلاة الفجر نتيجة حادث أليم، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جهود

ووجه وزير الأوقاف بصرف (٥٠) ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

وفى سياق متصل تقدمت مديرية أوقاف أسوان وعلي رأسها الشيخ حنفي محمود دياب وكيل الوزاره، وأيضاً مدير الدعوة والمراكز الثقافية وجميع رؤساء الأقسام ومديري الادارات والائمه والإداريين والعمال بخالص التعازي لأسرة فضيلة الشيخ مصطفي عيد الامام ومسئول الدعوة الإلكترونية بإدارة كلابشه وقائد الفكر بالمديرية، سائلين المولي سبحانه وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ .