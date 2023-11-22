زعيم الأغلبية البرلمانية: جميع قيادات مستقبل وطن متكاتفون لدعم الرئيس السيسي

أكد النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن جميع قيادات حزب مستقبل وطن، وجميع أبناء محافظات مصر وفي تلك اللحظات الحاسمة على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي الذي استطاع أن يعبر عن شعب مصر واستطاع الصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الوطن، ومقدراته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي ، والنائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا بافلي أسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

ودعا "القصبي" الشعب المصري وفي القلب منه أهالي الاسكندرية للمشاركة في الانتخابات وابراز صورة حضارية للعالم كله والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.