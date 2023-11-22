أخبار التكنولوجيا|صراع الأرباح والأهداف وراء طرد سام ألتمان من OpenAI.. وموعد إطلاق وان بلس OnePlus 12

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بعد إقالته من OpenAI.. تفاصيل منصب سام ألتمان الجديد بعد إعلان مايكروسوفت
عاد الجدل من جديد في أوساط التكنولوجيا بعد إعلان ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي المُقال من شركة OpenAI ومعه المؤسس المشارك للشركة، جريج بروكمان سينضمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.
ميزة جبارة للخصوصية.. بشرى سارة لمستخدمي واتساب
كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يستعد لإطلاق واحدة من أفضل ميزات الخصوصية لمستخدميه، حيث يختبر ميزة التحقق من البريد الإلكتروني، والتي أصبحت متاحة في القوت الحالي على نطاق واسع لمختبري النسخة التجريبية.
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سامسونج Galaxy S24
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هواتف Galaxy S24 الرائدة في 17 يناير المقبل خلال حدثها Unpacked في سان خوسيه، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث سيكون موعد الإطلاق مبكرًا بحوالي أسبوعين من الموعد المقرر.
مواصفات وموعد إطلاق عملاق الأندرويد وان بلس OnePlus 12
تستعد شركة OnePlus “ وان بلس” للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها من خلال عقد حدث كبير في 4 ديسمبر في مدينة شنجن الصينية، حيث ستكون إحدى نقاط الحديث الرئيسية هي إطلاق العملاق OnePlus 12، والذي سيتم الإعلان عنه من قبل الرئيس التنفيذي والمؤسس Pete Lau "بيت لو".
بمواصفات جبارة.. سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A55 للشباب
تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها المميز Galaxy A55 والمخصص للشباب والفئة المتوسطة خلال الفترة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد لإطلاقه في عدد من الأسواق منها السوق الصينية.
من يملك المال يفوز.. صراع الأرباح والأهداف وراء طرد سام ألتمان من OpenAI
أثار خبر إقالة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ضجة كبيرة في أوساط التكنولوجيا، حيث يعد قرار إقالة ألتمان قرارًا دراماتيكيًا للغاية، كونه الشخصية الأهم وراء إنطلاق ونجاح أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT.