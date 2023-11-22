أردوغان: سأذهب إلى مصر قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه قد يسافر إلى مصر قريبا ، ونهدف إلى إجلاء مرضى من غزة في أقرب وقت.

ووفقا وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان، فإنه يجب إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها في غزة.

وتسعى وزارة الخارجية التركية لإجلاء نحو 100 من مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية من قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ، فقد قدمت مصادر في الوزارة معلومات حول إجلاء دفعة جديدة من رعايا تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.

وأوضحت أنها تهدف لضمان عبور مجموعة تضم قرابة 100 شخص يحملون جنسية تركيا وقبرص التركية، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، اليوم، إذا سمحت الظروف بذلك.