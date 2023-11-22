عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: سأذهب إلى مصر قريبا

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه قد يسافر إلى مصر قريبا ، ونهدف إلى إجلاء مرضى من غزة في أقرب وقت.

ووفقا وسائل إعلام تركية نقلا عن أردوغان، فإنه يجب إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها في غزة.

وتسعى وزارة الخارجية التركية لإجلاء نحو 100 من مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية من قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ، فقد قدمت مصادر في الوزارة معلومات حول إجلاء دفعة جديدة من رعايا تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.

وأوضحت أنها تهدف لضمان عبور مجموعة تضم قرابة 100 شخص يحملون جنسية تركيا وقبرص التركية، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، اليوم، إذا سمحت الظروف بذلك.

مظاهرة في تركيا لأطفـ.ال غزة المقـ.تولين بسبب الاحتـ.لال

أردوغان يشدد لهجته ضد إسرائيل.. هل تسحب تركيا فتيل الحرب العالمية الثالثة؟

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي مصر غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

موضوعات متعلقة

مظاهرة في تركيا لأطفـ.ال غزة المقـ.تولين بسبب الاحتـ.لال

أردوغان يشدد لهجته ضد إسرائيل.. هل تسحب تركيا فتيل الحرب العالمية الثالثة؟

تركيا تسعى لإجلاء رعاياها ومواطني شمال قبرص من قطاع غزة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

موقع إسرائيلي: ألمانيا ترفض طلب تركيا شراء عشرات الطائرات يورو فايتر

على متنها 12 فردًا.. تركيا تعلن غرق سفينة شحن بالبحر الأسود

ترشيحاتنا

"بوليتيكو": مخاوف أمريكية من عواقب خطيرة للهدنة بين حماس وإسرائيل

تشييع جثمان والد خالد جلال نجم الزمالك الأسبق من السيدة نفيسة| فيديو وصور

بالتزامن مع زيارة وفد حماس.. إسرائيل تقصف مواقع جنوب لبنان

حاميها حراميها .. مفاجأة فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال ببنها

أردوغان: سأذهب إلى مصر قريبا

نجم الأهلي السابق: كولر مطالب بمراجعة حساباته.. ومواجهة الاتحاد بكأس العالم مقلقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب رواية أبو الهول| منى الشاذلي تستضيف الكاتب أحمد مراد.. غدا

نيولوك ولا عمليات تجميل؟| شاهد.. بدرية طلبة تثير الجدل في أحدث ظهور

لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ