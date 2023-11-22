أخبار التوك شو|أول تعليق من السيسي على الهدنة بغزة..وتحركات جديدة بأسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3177 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2780 جنيها، بانخفاض نحو 5 جنيهات عن سعر أمس.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة في الشدة ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إنه تتم مواصلة التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس.

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.

قال الدكتور جهاد الحرازين، إن الدور المصري سابق لجميع الدول منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية التي بدأت في غزة يوم 7 أكتوبر 2023، مؤكداً أن مصر بادرت منذ بداية الأزمة بإدخال المساعدات والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، مستمر معنا اليوم فى معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها قبل قليل، بأن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الساعة 10 صباحًا.

علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على نجاح الوساطة المصرية القطرية للوصول لهدنة إنسانية في غـزة، قائلًا إن مصر نادت بهذه الهدنة منذ فترة، متابعًا أنه يمكن أن تكون بداية لتمديد الهدن أو يتبعها الجلوس على طاولة المفاوضات.



أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المقرر أن يستقبل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة اليوم الأربعاء.