أخبار التوك شو|أول تعليق من السيسي على الهدنة بغزة..وتحركات جديدة بأسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل انخفاضا جديداً
ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3177 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2780 جنيها، بانخفاض نحو 5 جنيهات عن سعر أمس.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء
نجحت الوساطة والجهود مستمرة لتحقيق العدالة .. أول تعليق من الرئيس السيسي على الهدنة في غزة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة في الشدة ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء
مستشار الرئيس الفلسطيني: نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة بقطاع غزة
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إنه تتم مواصلة التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس.
بعد نجاح الهدنة.. أبو الغيط: تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة.
جهاد الحرازين: مصر لها أياد بيضاء على القضية الفلسطينية على مدار تاريخها|فيديو
قال الدكتور جهاد الحرازين، إن الدور المصري سابق لجميع الدول منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية التي بدأت في غزة يوم 7 أكتوبر 2023، مؤكداً أن مصر بادرت منذ بداية الأزمة بإدخال المساعدات والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار.
الأرصاد: طقس اليوم مشمس وفرص سقوط الأمطار منعدمة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، مستمر معنا اليوم فى معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.
القاهرة الإخبارية: الهدنة فى غزة تبدأ الساعة 10 صباح الغد
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها قبل قليل، بأن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الساعة 10 صباحًا.
بعد إعلان الهدنة بغزة|حقوق الإنسان بالنواب: يمكن أن يتبعها العودة لطاولة المفاوضات
علق النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على نجاح الوساطة المصرية القطرية للوصول لهدنة إنسانية في غـزة، قائلًا إن مصر نادت بهذه الهدنة منذ فترة، متابعًا أنه يمكن أن تكون بداية لتمديد الهدن أو يتبعها الجلوس على طاولة المفاوضات.
الزيارة الثانية| بعد التوافق على الهدنة.. العاهل الأردني في مصر
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المقرر أن يستقبل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة اليوم الأربعاء.