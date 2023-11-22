غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء

قال شادي محمد، نجم الأهلي السابق، إنه يرفض انضمام أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأوضح "شادي"، في تصريحات لبرنامج إذاعي عبر "راديو 9090"، "أرفض انضمام فتوح إلى الأهلي، لأن من لا يعرف قيمة قميص الزمالك والأهلي، فلا يستحق التواجد فيهما".

وأضاف نجم الأهلي السابق “أرى أن انضمام فتوح للأهلي، سيضر النادي الأحمر بسبب عدم انضباط اللاعب، وأحمد فتوح يمتلك نعمة لا يشعر بها وهي اللعب لصالح الزمالك، علما بأن جميع الناشئين واللاعبين في مصر يحلمون بالانضمام للأهلي أو الزمالك”.

فتوح لا يمتلك أي عروض من الدوري السعودي

وتابع "فتوح لا يمتلك أي عروض من الدوري السعودي، وبالتالي يجب على الزمالك بيع اللاعب بنصف الثمن".

وكان مجلس إدارة الزمالك، قرر عرض أحمد فتوح للبيع، على خلفية مغادرة معسكر الفريق الأبيض، ليلة مباراة زد في الدوري المصري.