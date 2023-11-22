عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء

أحمد فتوح
أحمد فتوح

قال شادي محمد، نجم الأهلي السابق، إنه يرفض انضمام أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأوضح "شادي"، في تصريحات لبرنامج إذاعي عبر "راديو 9090"، "أرفض انضمام فتوح إلى الأهلي، لأن من لا يعرف قيمة قميص الزمالك والأهلي، فلا يستحق التواجد فيهما".

شوبير يعلن موعد وصول ميدياما الغاني إلي القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

فئة أولى.. أحمد حسن يكشف تفاصيل عقد عمر كمال مع الأهلي

وأضاف نجم الأهلي السابق “أرى أن انضمام فتوح للأهلي، سيضر النادي الأحمر بسبب عدم انضباط اللاعب، وأحمد فتوح يمتلك نعمة لا يشعر بها وهي اللعب لصالح الزمالك، علما بأن جميع الناشئين واللاعبين في مصر يحلمون بالانضمام للأهلي أو الزمالك”. 

فتوح لا يمتلك أي عروض من الدوري السعودي

 

وتابع "فتوح لا يمتلك أي عروض من الدوري السعودي، وبالتالي يجب على الزمالك بيع اللاعب بنصف الثمن".

وكان مجلس إدارة الزمالك، قرر عرض أحمد فتوح للبيع، على خلفية مغادرة معسكر الفريق الأبيض، ليلة مباراة زد في الدوري المصري.

فتوح شادي محمد الزمالك الأهلى القلعة الحمراء أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

إعلامي: مجلس الزمالك يطيح بالجهاز الإداري للفريق

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح إلى السعودية

رسميا.. رئيس رابطة كرة القدم الإسبانية يتقدم باستقالته

لأول مرة.. رقم سلبي للبرازيل بعد الهزيمة من الأرجنتين في تصفيات المونديال

بعد أحداث شغب.. الأرجنتين تفوز على البرازيل في تصفيات المونديال

معركة كروية.. تعادل سلبي بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شغب جماهيري.. انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين بعد تأخرها نصف ساعة

اشتباكات الجماهير تؤخر انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين

شغب جماهيري قبل لقاء البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

لماذا يظل اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي لغزًا حتى اليوم؟

الرئيس السيسي: احتواء إشكالية تنامي ديون الدول النامية ومتوسطة الدخل ضرورة ملحة

برلمانى: الدولة قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء فى غزة رغم الضغوطات

15 شاحنة وقود و90 للمساعدات الإنسانية والإغاثية تدخل إلى غزة

غير منضبط.. تعليق صادم لنجم الأهلي السابق عن انتقال فتوح للقلعة الحمراء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ