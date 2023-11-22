عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن موعد عودة محمد شريف لمران الخليج السعودي

محمد شريف
محمد شريف

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عودة اللاعب محمد شريف في مران الخليج السعودي بعد فترة التوقف الدولي

 

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"محمد شريف في مران الخليج السعودي مساء اليوم بعد نهاية فترة التوقف الدولي".


 

قال المحلل الرياضي علاء مدكور، إن الأهلي يعاني من مشكلة في الفكر الإداري والفني خلال الموسم الحالي، موضحًا أن كولر يعيبه عدم الثبات على تشكيل الفريق، وهو ما يؤثر على النتائج بالسلب.

وأضاف مدكور، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي أخطأ في الاستغناء عن محمد شريف، في ظل عدم تواجد رأس حربة صريح، بينما يحاول تعويضه بكهربا الذي يلعب في غير مركزه.


 

وأشار إلى أن الأهلي تعاقد مع موديست مقابل الملايين، لكنه لم يقنع الجمهور حتى هذا التوقيت، فضلًا عن أن كولر نفسه لم يقتنع بإمكانيات المهاجم حتى الآن، موضحًا أن النادي أخطأ فنيًا وإداريًا في قرار رحيل محمد شريف. 

واختتم تصريحاته، أن بيراميدز أمامه من 6 إلى 7 سنوات للتتويج ببطولة، خاصة وأن روح البطولة ليست موجودة،مضيفًا «الأهلي ليس لديه منافس موجود في الساحة في هذا التوقيت، في ظل غياب الزمالك».‏

إعلامي هاني حتحوت الخليج السعودي الإعلامي أحمد شوبير اللاعب محمد شريف برنامج الماتش رحيل محمد شريف فترة التوقف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

1.3 مليار دولار في 4 أشهر.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدر كنوزًا لمصر

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

ترشيحاتنا

الأوراق المطلوبة لأداء فريضة الحج

شاهد..صحفية تنعى 12 من أفراد أسرتها استشهدوا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

إعلامي شهير يعلن خبرًا صادمًا لجمهور الأهلي بشأن موديست

باحث: العائلات الإسرائيلية تطالب باختطاف نتنياهو مقابل إطلاق سراح الأسرى

تطور مهم في دعوى عمرو أديب ضد محمد رمضان بـ السب والقذف

من جديد.. استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بالعراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرمتها 6 ملايين إسترليني.. شاكيرا أمام محكمة برشلونة بتهمة التهرب الضريبي |شاهد

شارل ديغول.. الاب الروحي للفرنسيين والذي ساعد على استقال بلاده

ذوقك في الرجالة هيتغير.. ملابس رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا

تحذير من تناول المكرونة لهذه الأسباب

فيديو

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ