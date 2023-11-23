عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تبدأ توزيع شاحن V4 بقدرة 40٪ في 10 دقائق

صدى البلد

تعمل شركة تسلا على تسريع طرح شاحن V4 Supercharger في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعد ظهوره لأول مرة في أوروبا في وقت مبكر من هذا العام، أصبحت موزعات V4 متاحة الآن بشكل متزايد في الولايات المتحدة. لقد ظهرت بالفعل في أوريجون ونيفادا وألاباما، والآن اكتشف اليوتيوبر كيم جافا شاحن V4 فائق جديد في أتلانتا، جورجيا.

 

في السابق، سلطنا الضوء على التصميم المحسن لأكشاك V4. وهي مجهزة بوحدة Magic Dock المدمجة (أو محول CCS-1)، وقارئ بطاقة الائتمان الرقمية، وشاشة مدمجة. والجدير بالذكر أنها تتميز بهيكل أطول وأكثر انسيابية وتتميز بكابل ممتد وأخف وزنًا يبلغ طوله 10 أقدام - أطول بـ 3.5 أقدام من الكابلات الموجودة في V3 Superchargers.

 

عند علامة 2:56 في الفيديو المرفق، يمكن رؤية لقطة مقربة للملصق الملصق على موزع V4، والذي ينص على تصنيف 1000 فولت و615 أمبير، مما يشير إلى إمكانية القدرة النظرية 615 كيلوواط على مستوى الموزع في المستقبل (كما هو الحال في أوروبا). لكن في الوقت الحالي، ما زالوا يستمدون الطاقة من خزائن V3.

 

يعتبر الوصول إلى تلك السرعات العالية والجهد العالي لدعم أنظمة البطاريات ذات الجهد العالي في بعض المركبات الكهربائية مثل Hyundai Ioniq 5 و Audi E-Tron GT سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في الرحلة نحو الكهرباء. في الوقت الحالي، تمثل سرعات الشحن البطيئة وأوقات الانتظار الطويلة لأصحاب السيارات الكهربائية ألمًا حقيقيًا وعائقًا كبيرًا أمام اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع.

 

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان تمكين محطات الشحن الفائق هذه بقدرة 350 كيلووات سيتطلب أي أجهزة إضافية، أو ما إذا كانت تسلا ستدفع إلى تحديث البرنامج لتنشيطه.

 

عندما قامت Java بتوصيل الطراز 3 الخاص بها، قام V4 Supercharger بعمل قوي، حيث واكب قدرات V3. لقد ضخت 255 كيلووات، مما أدى إلى زيادة طاقة الموديل 3 من 20 إلى 60 بالمائة في 10 دقائق فقط. هذا مثير للإعجاب للغاية. إذا كانت تنتج طاقة أعلى، فيمكن تقليل أوقات الانتظار لأصحاب المركبات الكهربائية. كما تعلم بالفعل، تعتمد سرعات الشحن على الجهد الذي يمكن أن تقبله السيارة الكهربائية، وما إذا كان من الممكن الحفاظ عليه طوال مدة الشحن.

 

علاوة على ذلك، كان لدى V4 Supercharger في أتلانتا أيضًا مساحة مخصصة لشحن المقطورات. تتميز كابلات V4 بالتبريد الغاطس - والذي يتضمن غمر مكونات الأجهزة مباشرة في سائل موصل حرارياً لتبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة - وهي قادرة على شحن Tesla Semi، الذي يمكنه قبول ميجاوات واحدة أو 1000 كيلووات من المدخلات الكهربائية.

 

V3 Superchargers Supercharger الولايات المتحدة اوروبا Hyundai Ioniq 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

موضوعات متعلقة

لفترة محدودة .. هيونداي بايون موديل 2023 بدون رسوم

فرصة.. سكودا كودياك 2023 بخصم 70%

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات شيفروليه في مصر

أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

سعر فورد برونكو الجديدة في السعودية| صور

شيفروليه تبني محرك LT4 الأخير من Camaro ZL1 فائق الشحن

تويوتا يارس كروس 2024 تحصل على خيار هجين أكثر قوة وشاشات أكبر

ترشيحاتنا

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

موقع عبري: اتفاق تبادل الأسرى قد يحتاج لوثيقة موقعة من الطرفين

إطلاق رصاص وسرقة 8 ملايين بيزو..واقعة سطو جديدة على مقربين للأرجنتيني ميسي

خرجت لشراء الطعام.. محاكمة 16 متهما في مصرع الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك| من يقصد؟

موقع أمريكي يكشف سبب تأخر صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع 4000 فلسطيني غير كاف.. فيديو لمستشار وصاحب عربة طعام يثير الجدل

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ