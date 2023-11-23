تسلا تبدأ توزيع شاحن V4 بقدرة 40٪ في 10 دقائق

تعمل شركة تسلا على تسريع طرح شاحن V4 Supercharger في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وبعد ظهوره لأول مرة في أوروبا في وقت مبكر من هذا العام، أصبحت موزعات V4 متاحة الآن بشكل متزايد في الولايات المتحدة. لقد ظهرت بالفعل في أوريجون ونيفادا وألاباما، والآن اكتشف اليوتيوبر كيم جافا شاحن V4 فائق جديد في أتلانتا، جورجيا.

في السابق، سلطنا الضوء على التصميم المحسن لأكشاك V4. وهي مجهزة بوحدة Magic Dock المدمجة (أو محول CCS-1)، وقارئ بطاقة الائتمان الرقمية، وشاشة مدمجة. والجدير بالذكر أنها تتميز بهيكل أطول وأكثر انسيابية وتتميز بكابل ممتد وأخف وزنًا يبلغ طوله 10 أقدام - أطول بـ 3.5 أقدام من الكابلات الموجودة في V3 Superchargers.

عند علامة 2:56 في الفيديو المرفق، يمكن رؤية لقطة مقربة للملصق الملصق على موزع V4، والذي ينص على تصنيف 1000 فولت و615 أمبير، مما يشير إلى إمكانية القدرة النظرية 615 كيلوواط على مستوى الموزع في المستقبل (كما هو الحال في أوروبا). لكن في الوقت الحالي، ما زالوا يستمدون الطاقة من خزائن V3.

يعتبر الوصول إلى تلك السرعات العالية والجهد العالي لدعم أنظمة البطاريات ذات الجهد العالي في بعض المركبات الكهربائية مثل Hyundai Ioniq 5 و Audi E-Tron GT سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في الرحلة نحو الكهرباء. في الوقت الحالي، تمثل سرعات الشحن البطيئة وأوقات الانتظار الطويلة لأصحاب السيارات الكهربائية ألمًا حقيقيًا وعائقًا كبيرًا أمام اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق أوسع.

على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان تمكين محطات الشحن الفائق هذه بقدرة 350 كيلووات سيتطلب أي أجهزة إضافية، أو ما إذا كانت تسلا ستدفع إلى تحديث البرنامج لتنشيطه.

عندما قامت Java بتوصيل الطراز 3 الخاص بها، قام V4 Supercharger بعمل قوي، حيث واكب قدرات V3. لقد ضخت 255 كيلووات، مما أدى إلى زيادة طاقة الموديل 3 من 20 إلى 60 بالمائة في 10 دقائق فقط. هذا مثير للإعجاب للغاية. إذا كانت تنتج طاقة أعلى، فيمكن تقليل أوقات الانتظار لأصحاب المركبات الكهربائية. كما تعلم بالفعل، تعتمد سرعات الشحن على الجهد الذي يمكن أن تقبله السيارة الكهربائية، وما إذا كان من الممكن الحفاظ عليه طوال مدة الشحن.

علاوة على ذلك، كان لدى V4 Supercharger في أتلانتا أيضًا مساحة مخصصة لشحن المقطورات. تتميز كابلات V4 بالتبريد الغاطس - والذي يتضمن غمر مكونات الأجهزة مباشرة في سائل موصل حرارياً لتبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة - وهي قادرة على شحن Tesla Semi، الذي يمكنه قبول ميجاوات واحدة أو 1000 كيلووات من المدخلات الكهربائية.