تفوقت على المستورد.. سيدة سيناوية تصنع العرائس بزجاجات المياه الفارغة

إيمان محمد ٤٥ سنة الشهيرة بـ"أم إسلام " سيدة سيناوية تعيش في مدينة طور سيناء تعلمت فنون صناعة العرائس علي الزجاجات الفارغة للمياه المعدنية حتي أصبحت تنافس المستورد وتتفوق عليه.



تقول إيمان محمد منذ صغرها كانت تحب تفصيل الملابس وصناعة العرائس، مشيرة إلي أنها بدأت بالتعلم علي زجاجات المياه الفارغة ومشاهدة خبرات علي مواقع اليوتيوب حتي لاقت العرائس التي صنعتها إعجاب الناس وبدأت توزع علي المحلات في أعياد الميلاد وموسم المولد النبوي.



وأضافت أم إسلام أنها بدأت تشتري قطع الإكسسوار من الموسكي والعتبة بالقاهرة وتصنعه كميات أكبر من العرائس وتسوق اون لاين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وطالبت أم اسلام بأن تشترك في المعارض التي تقام بشرم الشيخ معارض صندوق تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرة إلي أنها تتمني إنشاء مدارس وورش للصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بجنوب سيناء.



وأضافت أم إسلام أنها تتطوع لتعليم الأطفال الصغار كيفية صناعة العرائس وإعداد الإكسسوار لها.

وتابعت أم إسلام أنها بدأت تتدرب علي صناعة المشغولات اليدوية الأخري مثل الخرز وصناعة وصناعة الحقائب والمشغولات السيناوية اليدوية.

ام اسلام تصنع العرائس

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