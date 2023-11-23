مؤتمر حاشد للمستقلين الجدد بالدقهلية غدا لحث الجماهير على انتخاب السيسي

يعقد حزب المستقلين الجدد غدا الجمعة مؤتمرا حاشدا بمحافظه الدقهلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بان هذا المؤتمر سيحضره لفيف من القيادات السياسية والشخصيات العامة بالدقهلية وأهالي مركز ومدينة نبروه التي سيعقد فيها المؤتمر.



وكد بلاط ان هذا المؤتمر يأتي ضمن خطه الحزب لدعم الرئيس السيسي في مختلف المحافظات بعقد مؤتمرات شعبيه بجانب حملات طرق الأبواب التي نفذها الحزب في العديد من المحافظات.



وسيحضر الحفل العديد من رؤساء الأحزاب وسيتضمن المؤتمر استعراض الإنجازات التي تحققت علي مدار العسر سنوات الماضية في كافة المجالات.