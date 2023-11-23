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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن توقع مذكرة تعاون بين الهلال الأحمر ومركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة غزة

صدى البلد

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري مذكرة دعم مشترك بين الهلال الأحمر المصري ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة لأولئك الذين يعانون من الأزمات، كالاستجابة لأزمة غزة من خلال تسهيل إيصال وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة.


جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مستشار الديوان الملكي السعودي للشئون الإنسانية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، وبحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وكل من فريق عمل الهلال الأحمر المصري وفريق عمل مركز الملك سلمان للإغاثة.


وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالعلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المصري والسعودي، حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.


وأثنت الوزيرة على موقف القيادة المصرية في التعامل مع الأزمة سواء من الجانب السياسي أو الإنساني، كما وجهت الشكر والتقدير للمجتمع المدني بشكل عام وللهلال الأحمر المصري ومتطوعيه في تعبئة وتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية، وتوصيلها إلى المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون لهجوم غاشم بشكل تتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان ومع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.


وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة بصفته مركزًا رائدًا في دعم الفئات المتضررة من الأزمات والكوارث، وتطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني حول العالم، ووضع آلية فعالة تضمن الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى متابعة أثر المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية بهدف استدامتها من خلال تحسين عمليات الإشراف والمتابعة والتقييم.


كما نفذ المركز عدداً من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم، واستفادت أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.


من جانبه قدم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الشكر لجمهورية مصر العربية على الجهود المقدمة في دعم الأشقاء في قطاع غزة، ناقلا كذلك تحيات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية للجهود المصرية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تقوى وتتجدد يومًا بعد الآخر.


وأضاف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المنطقة تشهد أزمة كبيرة، وكل المعايير والقوانين الإنسانية تنتهك جراء ما يحدث للمدنيين العزل الأبرياء، حيث يتم قتل الأطفال والنساء دون أدنى ذنب.


وأوضح أن هناك تنسيقا يتم مع الهلال الأحمر المصري وجميع الجهات الحكومية المصرية التي سهلت دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء الفلسطينيين، كما أننا نسعى لبناء علاقة خاصة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر المصري لهدف إنساني نبيل لتخفيف معاناة الإنسان في أي مكان.
 

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