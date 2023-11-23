لتفادي الاختراق.. فعل هذه الإجراءات لحماية حسابك على واتساب

يحظى تطبيق واتساب WhatsApp، بشعبية كبيرة حول العالم، لذا فإن التطبيق هو هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت، لذا يعد استرداد حساب واتساب المخترق أمرا صعبا للغاية وفي بعض الأحيان قد يكون مستحيلا، ولكن في حال مقارنة بأنك قمت بحماية حسابك من البداية، فقد يصعب على المخترق إختراقه في المقام الأول، وحتى لا يتم اختراقك، لا تتجاهله هذه الإعدادات على واتساب وقم بنفعيلها فورا.

إجراءات فعلها فورا لحماية حسابك على واتساب من الاختراق

1. استخدم النسخة الأصلية من واتساب:

واحدة من أهم الإجراءات التي يمكنك اتباعها لحماية حسابك من الاختراق، هو استخدام النسخة الأصلية من واتساب، فإذا كمن من أولئك الذين يفضلون استخدام إصدارات مقلدة من واتساب مثل GB، نظرا لميزاتها الرائعة، فأعلم أن هذه هي الطريقة الأولى التي قد يستولى بها المخترقون على حسابك نظرا لأن هذه الإصدارات ليست آمنة، حيث من الممكن أن يكون لديها بعض الأبواب الخلفية التي قد تسمح لقراصنة الإنترنت باقتحام حسابك والاستيلاء عليه بسهولة.

لذلك إذا كنت لا ترغب في أن يتم اختراق حسابك على واتساب، قم على الفور بتنزيل إصدار واتساب الأصلى عبر متاجر التطبيق مثل متجر جوجل Play، أو هواوي App Gallery، أو متجر آبل "آب ستور"، حيث أن هذا الإصدار محمي بشكل فعال وليس لديه أي أبواب خلفية يمكن لأي شخص استخدامها للاستيلاء على حسابك.

2. قم بتحديث التطبيق باستمرار:

توفر التحديثات ميزات جديدة للتطبيق، ولكن إذا حافظت على تحديث الإصدار الأصلي من واتساب، فستحصل على تحديث لمعظم الميزات الموجودة بالتطبيق أو أخرى أحدث، إلى جانب تحديثا خاصا يحمي حسابك من المخاطر الأمنية.

وعلاوة على ذلك، تأتي التحديثات المستمرة أيضا مع إجراءات أمنية محسنة ومحدثة لضمان أن اختراق حساب شخص ما يظل مستحيلا للغاية، حتي يصعب على المتسللين تطوير أدوات وطرق جديدة لاختراقه، لذا، إذا حافظت على تحديث تطبيقك باستمرار، فسيكون المتسللون وأساليبهم قديمة دائما.

3. إعداد المصادقة الثنائية:

المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني إضافي مصمم خصيصا لحماية حساب واتساب من المتسللين، تقليديا، كانت الطريقة التي تم بها استخدام واتساب للتحقق من أن الرقم الذي تستخدمه لإنشاء الحساب هو رقمك، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة أو الاتصال بهذا الرقم وإصدار رمز التحقق المكون من 6 أرقام، وتحذر شركة واتساب من عدم مشاركة رمز التحقق المكون من 6 أرقام مع أي شخص.

وإذا حاول أحد المتسللين اختراق حسابك عبرالاستيلاء على رمز التحقق الذي أرسله إليك واتساب، ولكن تجعل المصادقة الثنائية (2FA) من الصعب للغاية اختراق حسابك عند تمكينها، إليك كيفية تفعيل هذا الإجراء:

- افتح تطبيق واتساب، وانقر على زر القائمة المكون من 3 نقاط، ثم حدد “الإعدادات”.

- انقر فوق “الحساب” وحدد “التحقق بخطوتين”.

- إذا لم تقم بتشغيل التحقق على خطوتين، فسيكون هناك زر يقول “تشغيل”، انقر عليها وقم بتعيين الرقم السري المكون من 6 أرقام.

- سيطلب منك تطبيق واتساب بشكل عشوائي إدخال هذا الرقم السري للتأكد من أنك لا تنساه وأن مستخدم الحساب لا يزال أنت.

المصادقة الثنائية (2FA)

4. قم بإضافة بريد إلكتروني لمساعدتك في استعادة الحساب المخترق:

في أحدث إصدار من واتساب الأصلي، أضاف برنامج الدردشة الأشهر خيارا جديدا لإضافة بريدك الإلكتروني إلى التطبيق، الغرض من هذا البريد الإلكتروني هو محاولة الاستفادة منه لاستعادة حسابك في حالة اختراقه، إليك كيفية إعداد هذا الإجراء:

- افتح تطبيق واتساب، وانقر على زر القائمة المكون من 3 نقاط، ثم حدد “الإعدادات”.

- انقر فوق خيار “الحساب” وحدد “عنوان البريد الإلكتروني”.

- أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، ويفضل أن يكون عنوانا تملكه وتستخدمه بالفعل.

- سيستخدم واتساب هذا البريد الإلكتروني لإرسال رمز التحقق المكون من 6 أرقام إليك كوسيلة لتأكيد عنوان البريد الإلكتروني.

- أدخل رمز التحقق هذا في واتساب وستكون جاهزا.

إضافة بريد إلكتروني على واتساب

في حالة تعرضك للاختراق وتحاول استعادة حسابك، سيطلب منك واتساب البريد الإلكتروني الذي تم ربطه بالحساب، إذا تطابقت عناوين البريد الإلكتروني، فسيرسل لك واتساب بريدا إلكترونيا لإعادة ضبط حسابك والذي سيؤدي إلى تسجيل الخروج من جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها، وتبدأ عملية إنشاء الحساب مرة أخرى، إذا قمت بتمكين التحقق على خطوتين، فقد يُطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام الذي قمت بإعداده، لذا لا تنسَ ذلك الرقم.