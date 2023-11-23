عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتفادي الاختراق.. فعل هذه الإجراءات لحماية حسابك على واتساب

واتساب
واتساب

يحظى تطبيق واتساب WhatsApp، بشعبية كبيرة حول العالم، لذا فإن التطبيق هو هدف رئيسي لقراصنة الإنترنت، لذا يعد استرداد حساب واتساب المخترق أمرا صعبا للغاية وفي بعض الأحيان قد يكون مستحيلا، ولكن في حال مقارنة بأنك قمت بحماية حسابك من البداية، فقد يصعب على المخترق إختراقه في المقام الأول، وحتى لا يتم اختراقك، لا تتجاهله هذه الإعدادات على واتساب وقم بنفعيلها فورا.

إجراءات فعلها فورا لحماية حسابك على واتساب من الاختراق

1. استخدم النسخة الأصلية من واتساب:

واحدة من أهم الإجراءات التي يمكنك اتباعها لحماية حسابك من الاختراق، هو استخدام النسخة الأصلية من واتساب، فإذا كمن من أولئك الذين يفضلون استخدام إصدارات مقلدة من واتساب مثل GB، نظرا لميزاتها الرائعة، فأعلم أن هذه هي الطريقة الأولى التي قد يستولى بها المخترقون على حسابك نظرا لأن هذه الإصدارات ليست آمنة، حيث من الممكن أن يكون لديها بعض الأبواب الخلفية التي قد تسمح لقراصنة الإنترنت باقتحام حسابك والاستيلاء عليه بسهولة.

 

كيف تبقى في مأمن من الرسائل المزيفة على واتساب؟.. اتبع هذه النصائح

حماية للدردشات المقفلة.. خاصية جديدة من واتساب تبهر الملايين

 

لذلك إذا كنت لا ترغب في أن يتم اختراق حسابك على واتساب، قم على الفور بتنزيل إصدار واتساب الأصلى عبر متاجر التطبيق مثل متجر جوجل Play، أو هواوي App Gallery، أو متجر آبل "آب ستور"، حيث أن هذا الإصدار محمي بشكل فعال وليس لديه أي أبواب خلفية يمكن لأي شخص استخدامها للاستيلاء على حسابك.

2. قم بتحديث التطبيق باستمرار:

توفر التحديثات ميزات جديدة للتطبيق، ولكن إذا حافظت على تحديث الإصدار الأصلي من واتساب، فستحصل على تحديث لمعظم الميزات الموجودة بالتطبيق أو أخرى أحدث، إلى جانب تحديثا خاصا يحمي حسابك من المخاطر الأمنية.

وعلاوة على ذلك، تأتي التحديثات المستمرة أيضا مع إجراءات أمنية محسنة ومحدثة لضمان أن اختراق حساب شخص ما يظل مستحيلا للغاية، حتي يصعب على المتسللين تطوير أدوات وطرق جديدة لاختراقه، لذا، إذا حافظت على تحديث تطبيقك باستمرار، فسيكون المتسللون وأساليبهم قديمة دائما.

3. إعداد المصادقة الثنائية:

المصادقة الثنائية (2FA) هي إجراء أمني إضافي مصمم خصيصا لحماية حساب واتساب من المتسللين، تقليديا، كانت الطريقة التي تم بها استخدام واتساب للتحقق من أن الرقم الذي تستخدمه لإنشاء الحساب هو رقمك، عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة أو الاتصال بهذا الرقم وإصدار رمز التحقق المكون من 6 أرقام، وتحذر شركة واتساب من عدم مشاركة رمز التحقق المكون من 6 أرقام مع أي شخص.

وإذا حاول أحد المتسللين اختراق حسابك عبرالاستيلاء على رمز التحقق الذي أرسله إليك واتساب، ولكن تجعل المصادقة الثنائية (2FA) من الصعب للغاية اختراق حسابك عند تمكينها، إليك كيفية تفعيل هذا الإجراء:

- افتح تطبيق واتساب، وانقر على زر القائمة المكون من 3 نقاط، ثم حدد “الإعدادات”.
- انقر فوق “الحساب” وحدد “التحقق بخطوتين”.
- إذا لم تقم بتشغيل التحقق على خطوتين، فسيكون هناك زر يقول “تشغيل”، انقر عليها وقم بتعيين الرقم السري المكون من 6 أرقام.
- سيطلب منك تطبيق واتساب بشكل عشوائي إدخال هذا الرقم السري للتأكد من أنك لا تنساه وأن مستخدم الحساب لا يزال أنت.

المصادقة الثنائية (2FA)

4. قم بإضافة بريد إلكتروني لمساعدتك في استعادة الحساب المخترق:

في أحدث إصدار من واتساب الأصلي، أضاف برنامج الدردشة الأشهر خيارا جديدا لإضافة بريدك الإلكتروني إلى التطبيق، الغرض من هذا البريد الإلكتروني هو محاولة الاستفادة منه لاستعادة حسابك في حالة اختراقه، إليك كيفية إعداد هذا الإجراء:

- افتح تطبيق واتساب، وانقر على زر القائمة المكون من 3 نقاط، ثم حدد “الإعدادات”.
- انقر فوق خيار “الحساب” وحدد “عنوان البريد الإلكتروني”.
- أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، ويفضل أن يكون عنوانا تملكه وتستخدمه بالفعل.
- سيستخدم واتساب هذا البريد الإلكتروني لإرسال رمز التحقق المكون من 6 أرقام إليك كوسيلة لتأكيد عنوان البريد الإلكتروني. 
- أدخل رمز التحقق هذا في واتساب وستكون جاهزا.

إضافة بريد إلكتروني على واتساب

في حالة تعرضك للاختراق وتحاول استعادة حسابك، سيطلب منك واتساب البريد الإلكتروني الذي تم ربطه بالحساب، إذا تطابقت عناوين البريد الإلكتروني، فسيرسل لك واتساب بريدا إلكترونيا لإعادة ضبط حسابك والذي سيؤدي إلى تسجيل الخروج من جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها، وتبدأ عملية إنشاء الحساب مرة أخرى، إذا قمت بتمكين التحقق على خطوتين، فقد يُطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام الذي قمت بإعداده، لذا لا تنسَ ذلك الرقم.

واتساب تطبيق واتسآب حساب واتساب استرداد واتساب المخترق حماية حساب واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

التعليم تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

موضوعات متعلقة

إزاي تفتح موبايل أندرويد لو نسيت الباسورد بأبسط الطرق

أقوى من هواوي.. أفضل 10 هواتف مزودة بكاميرات لعام 2023

النتائج صادمة.. دراسة تكشف تطبيقات تتجسس عليك وتهدد خصوصيتك

تشتري شاومي ولا فيفو.. مقارنة بين Xiaomi 14 Pro و Vivo X100 Pro

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل اقتصادي شبيه iPhone 14 Pro

أفضل هواتف ريلمي Realme لعام 2023

هونر تقلب الأسواق.. تتحدى الجميع بـ هاتف 5G مواصفاته رائعة وسعره مناسب

برامات 20 جيجابايت.. هونر تطلق هاتف جديد بـ6800 جنيه

ترشيحاتنا

صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي.. فيديو

تل أبيب: توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.. تفاصيل هامة

«هرم أهل القرآن».. الطاروطي: الشيخ الحصري قبلة تعلم الذكر الحكيم في العالم

علي جمعة: خطة ماكرة كبرى سعت إلى تهويد القدس الشريف

أحدث 5 سيارات قدمت بالسوق المصري في نوفمبر .. أسعار ومواصفات

الأردن يرد على تصريحات المتطرف الهولندي "فيلدرز" بشأن الشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ