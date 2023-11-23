النائب محمد أبو العينين: مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن، مشيرا إلى أنه يجب التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن إسرائيل لها باع كبير في الإعلام العالمي والتأثير على صناع القرار ولكن ما حدث مؤخرا كان تعاطف العالم مع الشعب الفلسطيني.

معلومات مضللة

وتابع وكيل مجلس النواب، أن المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا شكلت ضغوطا على الحكومات الغربية، مؤكدا أن ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية يدفع ثمنها المدنيون .



