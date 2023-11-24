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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل حصول مصر على بطولة العالم لكرة السرعة

لعبة كرة السرعة
لعبة كرة السرعة

تحدثت اللاعبة ندى أحمد عبد الغفار، بطلة العالم لكرة السرعة، عن حصدها للبطولة، قائلة: البطولة كانت صعبة والمنافسة قوية ما بين تونس والهند.

وأضافت ندى عبد الغفار، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، أن تونس وبولندا من أقوى الدول التي شاركت في البطولة، مشيرة إلى أن الفريق توقف عن التدريب لفترة قبل البطولة.


واسترسلت: توقفنا عن التدريب لمدة شهر وتفاجئنا بمشاركتنا في بطولة العالم لكرة السرعة، ولكننا تمكنا ونجحنا في الحصول على البطولة.


ولفتت إلى أن الاتحاد يعاني من بعض المشاكل، والتي تسببت في توقف المكافآت.

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