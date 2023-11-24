مش بطلب مليار جنيه | تعليق مثير من سحر رامي لهذا السبب

كشفت الفنانة سحر رامي، زوجة الفنان الراحل حسين الإمام تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت سحر رامى خلال حوارها مع برنامج “كلام ما بينا”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم، الإعلامية منى البحيرى:"المسألة مش في ايدينا والشغل دا رزق، في شغل مناسب وشغل غير مناسب، أنا معرفش ايه السبب عن ابتعادي عن الساحة الفنية، دا أنا مش بطلب أجر مليار جنيه".

عرض وطلب

وأضافت سحر رامى العمل عبارة عن عرض وطلب وهناك الكثير من الأدوار الفنية التي يتم عرضها ولكنها غير مناسبة.



وتابعت: أنا اشتغلت مع نجوم وأساطير الفن، وأنا لدي مشوار مميز فنيا، مضيفة:"أنا أقدم كل الأدوار الفنية حتى لو مش لايقة عليا، أنا طماعة شوية".