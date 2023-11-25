بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



عاجل| بايدن: أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة| فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.



شاكرا مصر وشعبها ..إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة شرط التزام الاحتلال ببنودها

وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى الشعب المصري والقيادة المصرية على دورها الكبير خلال الأسابيع الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



مصدر أمني رفيع المستوى: نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى، بنجاح اليوم الأول للهدنة، وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

حملة السيسي: التواصل بين القوات المسلحة والمواطنين ثقافة يجب تنفيذها بأعلى مستوى

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن سيناء ستظل الأرض المصرية الرئيسية التي قاتلنا من أجلها وستظل ذات قيمة خاصة وغالية في قلوب كل المصريين.



حماس بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى: نتواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة.

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في غزة| فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في قطاع غزة، وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.



مصطفى بكري: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل الأسرى بين الجانبين.



مش بطلب مليار جنيه | تعليق مثير من سحر رامي لهذا السبب

كشفت الفنانة سحر رامي، زوجة الفنان الراحل حسين الإمام تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت سحر رامى خلال حوارها مع برنامج “كلام ما بينا”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم، الإعلامية منى البحيرى:"المسألة مش في ايدينا والشغل دا رزق، في شغل مناسب وشغل غير مناسب، أنا معرفش ايه السبب عن ابتعادي عن الساحة الفنية، دا أنا مش بطلب أجر مليار جنيه".



رئيس وزراء بلجيكا: حل النزاع في فلسطين بالحوار وليس بالعنف

قال رئيس وزراء بلجيكا، إن اليوم يشهد إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة، والذي سيصبح دائم خلال الأيام المقبلة مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وهذه هي الخطوة الأولى ووقف إطلاق النار الدائم يأتي بتنفيذ هذه الخطوات.