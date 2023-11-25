عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عاجل| بايدن: أشكر الرئيس السيسي على جهده وقيادته لدعم حل الأزمة في غزة| فيديو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.


شاكرا مصر وشعبها ..إسماعيل هنية: حماس ملتزمة بالهدنة شرط التزام الاحتلال ببنودها
وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشكر إلى الشعب المصري والقيادة المصرية على دورها الكبير خلال الأسابيع الماضية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


مصدر أمني رفيع المستوى: نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى، بنجاح اليوم الأول للهدنة، وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

 

حملة السيسي: التواصل بين القوات المسلحة والمواطنين ثقافة يجب تنفيذها بأعلى مستوى
قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن سيناء ستظل الأرض المصرية الرئيسية التي قاتلنا من أجلها وستظل ذات قيمة خاصة وغالية في قلوب كل المصريين.


حماس بعد نجاح صفقة تبادل الأسرى: نتواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية
قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه يتم التواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية لاسيما جهاز المخابرات العامة.

 

القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في غزة| فيديو
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في قطاع غزة، وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.


مصطفى بكري: المقاومة أرهقت وقتلت وأصابت المئات من الصهاينة
كشف الإعلامي مصطفى بكري، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالتزامن مع تبادل الأسرى بين الجانبين.


مش بطلب مليار جنيه | تعليق مثير من سحر رامي لهذا السبب
كشفت الفنانة سحر رامي، زوجة الفنان الراحل حسين الإمام تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت سحر رامى خلال حوارها مع برنامج “كلام ما بينا”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم، الإعلامية منى البحيرى:"المسألة مش في ايدينا والشغل دا رزق، في شغل مناسب وشغل غير مناسب، أنا معرفش ايه السبب عن ابتعادي عن الساحة الفنية، دا أنا مش بطلب أجر مليار جنيه".


رئيس وزراء بلجيكا: حل النزاع في فلسطين بالحوار وليس بالعنف
قال رئيس وزراء بلجيكا، إن اليوم يشهد إيقاف مؤقت لإطلاق النار في غزة، والذي سيصبح دائم خلال الأيام المقبلة مع إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وهذه هي الخطوة الأولى ووقف إطلاق النار الدائم يأتي بتنفيذ هذه الخطوات.

 

بايدن الرئيس السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي إطلاق النار إسماعيل هنية الأزمة في غزة الرئاسي عبد الفتاح السيسي القيادة المصرية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة في غزة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

يحيي راشد: مشروع العائلة المقدسة سيجذب أكثر من 30 مليون سائح لمصر|فيديو

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ