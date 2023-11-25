أخبار التكنولوجيا|دراما OpenAI.. لماذا تمت إقالة وإعادة سام ألتمان.. وتحذير عاجل لمستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن صور هاتف المميز Redmi K70 Pro والذي سينطلق ضمن سلسلة Redmi K70 التي سيتم الكشف عنها في 29 نوفمبر.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، لسرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم ومن ثم الوصول للبيانات البنكية لسرقة أموال المستخدمين و خداعهم.



تستعد معظم شركات الهواتف الذكية لإطلاق هواتفها الجديدة مع اقتراب عام 2024، ومن بين هذه الشركات تستعد سامسونج حيث تعمل على إطلاق العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة لسلسلتي Galaxy A وM.



كانت الدراما التي شهدتها قاعة مجلس إدارة شركة OpenAI تمثل غليان التوترات التي ظلت قائمة لفترة طويلة تحت السطح، فبعد أيام من الاضطرابات، عاد سام ألتمان مرة أخرى رئيسًا تنفيذيًا، لكن الفوضى التي حدثت يمكن إرجاعها إلى الطريقة غير العادية التي تحكم سير الشركة.



كشفت تقارير أن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف جوجل بيكسل قد اشتكوا من مشكلات في شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro من شركة جوجل الأمريكية، حيث اعترفت الشركة بأن المشكلة حقيقية.



أعلنت شركة ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT5 Pro من الفئة الرائدة، وستكشف الشركة عن الهاتف في 7 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد لما سيحصل عليه من إمكانات كبيرة.