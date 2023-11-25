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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|دراما OpenAI.. لماذا تمت إقالة وإعادة سام ألتمان.. وتحذير عاجل لمستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

شاومي تكشف صور عملاق الفئة المتوسطة Redmi K70 Pro


كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن صور هاتف المميز Redmi K70 Pro والذي سينطلق ضمن سلسلة Redmi K70 التي سيتم الكشف عنها في 29 نوفمبر.

 

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، لسرقة البيانات الشخصية الخاصة بهم ومن ثم الوصول للبيانات البنكية لسرقة أموال المستخدمين و خداعهم.

 

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار لمحدودي الدخل والشباب  


تستعد معظم شركات الهواتف الذكية لإطلاق هواتفها الجديدة مع اقتراب عام 2024، ومن بين هذه الشركات تستعد سامسونج حيث تعمل على إطلاق العديد من الهواتف ذات الفئة المتوسطة لسلسلتي Galaxy A وM.

 

دراما OpenAI.. لماذا تمت إقالة سام ألتمان ثم إعادته بعد أيام مرة أخرى؟


كانت الدراما التي شهدتها قاعة مجلس إدارة شركة OpenAI تمثل غليان التوترات التي ظلت قائمة لفترة طويلة تحت السطح، فبعد أيام من الاضطرابات، عاد سام ألتمان مرة أخرى رئيسًا تنفيذيًا، لكن الفوضى التي حدثت يمكن إرجاعها إلى الطريقة غير العادية التي تحكم سير الشركة.    

 

شكاوى من شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro.. وجوجل تؤكد المشكلة


كشفت تقارير أن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف جوجل بيكسل قد اشتكوا من مشكلات في شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro من شركة جوجل الأمريكية، حيث اعترفت الشركة بأن المشكلة حقيقية.

 

ريلمي تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الرائد Realme GT5 Pro


أعلنت شركة ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT5 Pro من الفئة الرائدة، وستكشف الشركة عن الهاتف في 7 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد لما سيحصل عليه من إمكانات كبيرة.

Redmi K70 Pro شاومي واتساب الهواتف الذكية Google Pixel 8 Pro Realme GT5 Pro

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