حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا لتأييد للرئيس السيسى بالمسرح الروماني بشرم الشيخ

نظم حزب حماة الوطن بجنوب سيناء مؤتمر جماهيري حاشد بالمسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ تأييداً للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية فترة رئاسية جديدة بحضور المحاسب صلاح ربيع امين حزب حماة الوطن بمحافظة جنوب سيناء وسامح الجندي امين التنظيم المحافظة ووجدي سعد أمين أمانة حماه وطن بشرم الشيخ والنائب غريب حسان وبوني محمد سمير أمين المجالس النيابية والمحلية بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب بالحزب بمدينة شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء وممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة المصرية ومديرى مديرية الأوقاف والمياه والصرف الصحي والتعليم والازهر والشباب والرياضة وعواقل وشيوخ محافظة جنوب سيناء والشباب المتطوع من بعض الأحزاب السياسية وطلبة وطالبات مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء وشباب الفنادق والقري السياحية والعاملين وعدد كبير من أهالي مدينة شرم الشيخ وجميع مدن محافظة جنوب سيناء ضم جميع أطياف الشعب من مختلف الفئات سيدات ورجال وشباب وأطفال رافعين الأعلام وصور الرئيس السيسي ويرددون تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وإنطلقت الهتافات والزغاريت والتصفيق تأييدا للرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض لإنجازات الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي أرض محافظة جنوب سيناء

رحب المحاسب صلاح ربيع امين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء بالحضور مشيرا إلى أن الأحزاب تمثل تحالف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه ومؤكدا علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر على إدارة البلاد فى ظل التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التى تحاك ضد البلاد و يجب علي الجميع المشاركة لتوصيل رسالة للعالم أجمع بتضامن الشعب بأكمله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الحكيمة مُؤكدًا على دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة لإستكمال الإنجازات التي لمسناها جميعا علي أرض مصر

واكد المهندس وجدي سعد أمين تنظيم حماة وطن بمدينة شرم الشيخ رغم أن المواطن المصري مر بظروف اقتصادية صعبة الفترة السابقة وكان هناك أراء متضاربة بين فئات الشعب إلا أنه حينما وجدنا أنفسنا أمام حرب كرامة وبقاء ووطن إلتف الجميع حول هدف واحد وهو حماية مصر وأراضيها مؤكدا علي توحيد الراي العام لكافة فئات الشعب لإختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه رجل المرحلة الحالية لحماية الدولة وأراضيها وكرامة المواطن المصري في ظل ظروف تخلت عنا بعض الأشقاء وتحالف ضدنا دول كبرى وتعرضنا لممارسة الضغط الدولي للتخلي عن جزء من أراضينا ومن هنا أصبحت معركة الكرامة ولن نجد قائد يتولى قيادة وإدارة حكيمة لكيفية الخروج من هذه الأزمه مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال بوني سمير أمين المجالس النيابية والمحلية بجنوب سيناء ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية وللحفاظ على ما حققته مصر في عهده من إنجازات مشيرا إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري المرتقب و إظهار صورة مشرفة للعالم .



حماة وطن

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