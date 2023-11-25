عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 349 حصانا.. أسعار سيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية الجديدة

السيارة VIN FAST
السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

كشفت شركة VIN FAST الفيتنامية، عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة VF7 الكهربائية، والتي تحظى بتصميم عصري، ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع مقدمة حادة المظهر بإضاءة LED، وباقة من التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب انظمة الترفيه والحماية.

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بالأسعار الجديدة.. أرخص سيارة "زيرو" تقدمها ميتسوبيشي في مصر

أرخص سيارة رياضية من شانجان CS35 PLUS 2024 .. اعرف سعرها

أحدث أسعار سيارات كيا في مصر.. أرخص فئة وصلت كام ؟

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

القدرات الفنية للسيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

 

تقدم السيارة VIN FAST VF7 عبر نسخة أساسية تستخد محرك كهربائي بقوة 130 كيلووات أي ما يعادل 174 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي الفئة PLUS وهي الاعلى تجهيزًا من الناحية الفنية، حيث تستخدم محرك كهربائي مزدوج وليس احادي مثل الفئة السابقة، يجعل السيارة تقدم قوة قدرها 260 كيلووات، اي 349 حصانا، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

وتأتي الفئة الأساسية بمدى سير يقدر بـ 375 كيلومتر، حيث تستخدم بطارية سعة 59.6 كيلووات في الساعة، بينما تعتمد الفئة الثانية على بطارية بقوة 75.3 كليووات في الساعة، مما تمنحها افضلية السير لقطع مسافات إجمالية قدرها 431 كيلومترًا.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

ابعاد السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

 

  • الطول الكلي 4.55 متر.
  • العرض الكلي 1.89 متر.
  • الارتفاع الكلي 1.64 متر.
  • قاعدة العجلات بطول 2.84 متر.
السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 

اسعار السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

 

تقدم السيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية في فيتنام بسعر يبلغ 40.200 دولار للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 48.300 دولار أمريكي.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية 
VIN FAST VF7 الكهربائية VIN FAST VF7 الكهربائية سيارة VIN FAST VF7 الكهربائية اسعار السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

موضوعات متعلقة

شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

5 سيارات رياضية زيرو بمليون جنيه.. صور

دونج فينج تقدم HUGE 2024 الجديدة كليًا في مصر بهذا السعر

اركب سيارة "أوتوماتيك" بـ 175 الف جنيه

هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 .. صور

شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف بكام

بقوة 800 حصان.. مانسوري وحزمة من التعديلات لـ أستون مارتن DBX| صور

ترشيحاتنا

مفاجأة عن استمرار إغلاق القيد في الزمالك.. ومفاوضات مع لشبونة بسبب شيكابالا

الكشف عن حقيقة ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر.. تفاصيل  

هل إيران وراءها.. استهداف سفينة مملوكة لملياردير إسرائيلي بطائرة مسيرة

حرب أكتوبر تتكرر.. إسرائيل تهمل تحذيرات جنودها وتدفع الثمن

مفاجأة في تجديد عقد محمد عبد المنعم قبل احترافه

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

بملابس غير تقليدية...بوسي تثير الجدل بإطلالة محتشمة

فيديو

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

أسرع دليفري في مصر.. رحيل على معلول على أعتاب الرحيل عن الأهلي وهذا بديله/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ