بقوة 349 حصانا.. أسعار سيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية الجديدة

كشفت شركة VIN FAST الفيتنامية، عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة VF7 الكهربائية، والتي تحظى بتصميم عصري، ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع مقدمة حادة المظهر بإضاءة LED، وباقة من التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب انظمة الترفيه والحماية.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

القدرات الفنية للسيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

تقدم السيارة VIN FAST VF7 عبر نسخة أساسية تستخد محرك كهربائي بقوة 130 كيلووات أي ما يعادل 174 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تأتي الفئة PLUS وهي الاعلى تجهيزًا من الناحية الفنية، حيث تستخدم محرك كهربائي مزدوج وليس احادي مثل الفئة السابقة، يجعل السيارة تقدم قوة قدرها 260 كيلووات، اي 349 حصانا، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

وتأتي الفئة الأساسية بمدى سير يقدر بـ 375 كيلومتر، حيث تستخدم بطارية سعة 59.6 كيلووات في الساعة، بينما تعتمد الفئة الثانية على بطارية بقوة 75.3 كليووات في الساعة، مما تمنحها افضلية السير لقطع مسافات إجمالية قدرها 431 كيلومترًا.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

ابعاد السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

الطول الكلي 4.55 متر.

العرض الكلي 1.89 متر.

الارتفاع الكلي 1.64 متر.

قاعدة العجلات بطول 2.84 متر.

السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

اسعار السيارة VIN FAST VF7 الكهربائية

تقدم السيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية في فيتنام بسعر يبلغ 40.200 دولار للفئة الاولى، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 48.300 دولار أمريكي.