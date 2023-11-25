أخبار السيارات.. أرخص سيارة رياضية في مصر.. بـ 180 ألف جنيه اركب هاتشباك.. كيا سيراتو 2009 أوتوماتيك بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ظهرت السيارة شيري تيجو 7، للبيع عبر الانترنت بواسطة أحد الصفحات الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، حيث تباع بصورة "كسر الزيرو"، مع حالة الفبريكا بالكامل داخلياً وخارجيًا.

كشفت شركة VIN FAST الفيتنامية، عن احدث اصداراتها في عالم السيارات، وهي النسخة VF7 الكهربائية، والتي تحظى بتصميم عصري، ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع مقدمة حادة المظهر بإضاءة LED، وباقة من التقنيات الداخلية مثل شاشة عرض، ومقود حركة متعدد الوظائف، إلى جانب انظمة الترفيه والحماية.

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، لما تقدمة من اصدارات متنوعة، تتسم بالاعتمادية، ومنها الايقونة الشهيرة "سيراتو"، بإختلاف فئاتها وموديلاتها مثل طراز 2009.

تواصل شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، من تعززي تواجدها في هذا المجال، حيث تستعد للكشف عن نسختها الجديدة لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية في السوق الصيني، تحديدًا في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري.

تتنوع السيارات المطروحة في مصر بين موديلات 2024، التي تختلف من ناحية العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي بين فئة السيدان والرياضية، والهاتشباك، إلى جانب نقطة مهمة وهي خطة الاسعار.

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات والاسعار في السوق المصري للسيارات، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والتجهيزات، وعنصر التصميم الهندسي، بين طرازات السيدان والرياضية متعددة الاستخدام وايضا فئة الهاتشباك.

تعتبر السيارة مرسيدس CLA 200، واحدة من أشهر إصدارات النجمة الألمانية الشهيرة، حيث تتمتع بتصميم السيدان مع اطلالة تتسم بالطابع الرياضي، بالاضافة إلى وجود حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية، إلى جانب قدراتها الفنية القوية.

استطاعت شركة جاك الصينية، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بطرح العديد من الاصدارات المتنوعة، اغلبها من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، أو من طرازات الكروس اوفر الشهيرة، ومنها النسخة S2 موديل 2024، والتي تعد هي ارخص طرازات العلامة التجارية الصينية في مصر.