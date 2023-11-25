بـ 180 ألف جنيه .. اركب سيارة "هاتشباك" موديل 2015

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات والاسعار في السوق المصري للسيارات، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والتجهيزات، وعنصر التصميم الهندسي، بين طرازات السيدان والرياضية متعددة الاستخدام وايضا فئة الهاتشباك.

وتعتبر السيارة شانجان بيني 2015 واحدة من أرخص سيارات الهاتشباك التي يمكن شرائها، حيث ظهرت للبيع عبر الانترنت بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بحالة جيدة جدًا، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وعداد كيلومترات يقدر بـ 140 الف كيلومتر.

شانجان بيني 2015

وتضم السيارة شانجان بيني 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء يدوي، مقاعد من القماش، عجلة قيادة باور، ريموت كنترول للتحكم في فتح واغلاق السيارة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، وقفل مركزي.

شانجان بيني 2015

وترتكز السيارة شانجان بيني 2015 على جنوط رياضية، مع اطارات جديدة، وبطارية محدثة منذ وقت قريب، بالاضافة إلى إجراء جميع أعمال الصيانات الدورية، وتعديلات العفشة، بينما تستمد هذه السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، سعة 1000 سي سي، وقوة قدرها 70 حصان، و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شانجان بيني 2015

سعر السيارة شانجان بيني 2015

تباع السيارة شانجان بيني 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت بسعر 190 الف جنيه.