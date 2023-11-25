عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 180 ألف جنيه .. اركب سيارة "هاتشباك" موديل 2015

شانجان بيني 2015
شانجان بيني 2015

يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط تنوع الاصدارات والاسعار في السوق المصري للسيارات، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والتجهيزات، وعنصر التصميم الهندسي، بين طرازات السيدان والرياضية متعددة الاستخدام وايضا فئة الهاتشباك.

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

أرخص سيارة "فان" في مصر "شينراي X30" بهذا السعر

أرخص هاتشباك "زيرو" تقدمها سيتروين في مصر.. اعرف سعرها

أرخص سيارة رينو موديل 2023 .. وسعرها في مصر

وتعتبر السيارة شانجان بيني 2015 واحدة من أرخص سيارات الهاتشباك التي يمكن شرائها، حيث ظهرت للبيع عبر الانترنت بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بحالة جيدة جدًا، مع مفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وعداد كيلومترات يقدر بـ 140 الف كيلومتر.

شانجان بيني 2015

وتضم السيارة شانجان بيني 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مكيف هواء يدوي، مقاعد من القماش، عجلة قيادة باور، ريموت كنترول للتحكم في فتح واغلاق السيارة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، وقفل مركزي.

شانجان بيني 2015

وترتكز السيارة شانجان بيني 2015 على جنوط رياضية، مع اطارات جديدة، وبطارية محدثة منذ وقت قريب، بالاضافة إلى إجراء جميع أعمال الصيانات الدورية، وتعديلات العفشة، بينما تستمد هذه السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيار، سعة 1000 سي سي، وقوة قدرها 70 حصان، و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شانجان بيني 2015

سعر السيارة شانجان بيني 2015

 

تباع السيارة شانجان بيني 2015 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، عبر الانترنت بسعر 190 الف جنيه.

شانجان بيني 2015
سيارة شانجان شانجان بيني شانجان بيني 2015 السيارة شانجان بيني 2015 سعر السيارة شانجان بيني 2015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

شيري تقدم لوكسيد LUXEED S7 الكهربائية .. بهذا السعر

كيا سيراتو 2009 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

بقوة 349 حصانا.. أسعار سيارة VIN FAST "VF7" الكهربائية الجديدة

شيري تيجو 7 موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

5 سيارات رياضية زيرو بمليون جنيه.. صور

دونج فينج تقدم HUGE 2024 الجديدة كليًا في مصر بهذا السعر

اركب سيارة "أوتوماتيك" بـ 175 الف جنيه

هيونداي توسان ثاني فئة 2023 حالة الزيرو .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

رغم الهدنة.. اندلاع مواجهات مسلحة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية

صراع الصدارة.. مانشستر سيتي يتقدم علي ليفربول 1-0 في الشوط الأول

عقد قرانهما اليوم .. 20 صورة تجمع لمى الشواربى وخطيبها أحمد ثروت

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر حريص على دعم الحافظين لكتاب الله

كارثة| 4 أطعمة شائعة في وجبة الإفطار تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم

القاهرة الإخبارية : إدخال 120 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

فيديو

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

عاصفة ترابية تضرب القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ