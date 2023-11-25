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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطرى الشرقية ينظم ورشة عمل عن التأمين على الماشية للحفاظ عليها

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية نظمت ورشة عمل بعنوان "دور التأمين على الماشية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية"، بحضور كلا من الدكتور محمد عبد الحميد يوسف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، والدكتور عمر الهادى مدير إدارة الخدمات بالمديرية ) و مديرى الإدارات الداخلية وأطباء أقسام التأمين والأقسام المختلفة بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء بالمديرية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربى الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الاضطراري بالإضافة إلى حصول المُربي على العديد من الخدمات البيطرية المجانية

وأشار إلى أن الورشة جاءت فى إطار نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعى المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة للمواطنين.

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وألقت الدكتورة سحر محي الدين عمر ( رئيس قسم التأمين بالمديرية ) محاضرة عن أهمية التأمين على الماشية وأنواعه - اختلاف رسوم التأمين على حسب اعمار وسلالات الماشية  - خطوات التأمين - شروط وثيقة التأمين - علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه.

وقامت الدكتورة منة الله علي السويدي ( طبيبة بقسم التأمين بالمديرية) بإلقاء محاضرة تتضمن (شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين – والحالات التي يصرف فيها تعويض كامل أو ٥٠% - والحالات التي لا يصرف فيها أي تعويض) وتم عرض ما تم إنجازه في قسم التأمين خلال الفترة من سنة ٢٠٢٠م لشهر أكتوبر ٢٠٢٣م.

أصحاب المزارع التأمين على الماشية الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات البيطرية الطب البيطري

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