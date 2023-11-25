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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

مباراة الأهلى وميدياما الغاني.. يتساءل الكثير من عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات الناقلة لمباراة فريقهم الأولى بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، خاصة القنوات المفتوحة.. فما هي؟

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغاني

يستضيف النادى الأهلى فريق ميدياما الغانى فى أولى مبارياته فى المجموعة الرابعة من منافسات دورى أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، فى تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم والتى جرت فى مدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، قد أسفرت عن تواجد الأهلى على رأس المجموعة الرابعة.

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وتضم مجموعة الأهلى المصرى نوادي: شباب بلوزداد الجزائري- ويانج أفريكانز التنزاني- ميدياما الغانى.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة ميدياما 

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم الدبيس- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج- مروان عطية- إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات- بيرسى تاو- كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما

مجموعة قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد ميدياما، حيث تملك قنوات بين سبورت حق النقل الحصرى لمباريات دورى أبطال أفريقيا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت قنوات بين سبورت نقل مباراة الأهلى اليوم، واختارت القناة الناقلة لمباراة الأهلى بث مباشر، وهى قناة بين سبورت 4- 4 beIN Sports HD.

ويأتي تردد قناة بين سبورت 4 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقى H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وميدياما 

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports  مباراة الأهلى عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضى، وهى القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما، لكون المباراة تقام فى مصر.

تأتى طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضى كالآتي:

  • فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضى بالتليفزيون.
  • حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، ثم عمل توليف إعداد القناة.
  • اضغط توليف تلقائى واختار بحث رقمى وسجل التردد UHF 32 أو تماثلى بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

يذكر أن النادى لأهلى قد لعب سابقًا مع ناديى شباب بلوزداد ويانج أفريكانز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، الموجودين ضمن مجموعة الأهلى، لكنه لم يلتق من قبل مع نادى ميدياما الغانى الذى يقابله اليوم.

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