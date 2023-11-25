انخفاض خطر ثوران بركاني في بلدة غريندافيك الآيسلندية.. فيديو

بعد إجلاء نحو 4 آلاف من السكان

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد انخفاض خطر ثوران بركاني في بلدة غريندافيك الآيسلندية بعد إجلاء نحو 4 آلاف من السكان.

وأوضحت أن احتمالية أن يجتاح ثوران بركاني بلدة غريندافيك في آيسلندا يتضاءل يوما بعد يوم، حتى مع استمرارهم في التحذير من احتمال حدوث ثوران، وسُمح للسكان بالعودة إلى منازلهم خلال النهار لتفقد ممتلكاتهم.

وكانت السلطات أجلت في 11 نوفمبر الثاني نحو 4 آلاف من سكان بلدة غريندافيك التي تضم ميناءً للصيد على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة، بعد أن تسببت حمم بركانية تحت القشرة الأرضية بحدوث مئات الزلازل في المنطقة، ما يعد أيضاً نذيراً بثوران بركاني.

وضربت آلاف الهزات الأرضية منذ ذلك الحين المنطقة الواقعة على طول شبه جزيرة ريكيانيس، متسببة بأضرار في العديد من المباني.